Enrico Mentana : ecco cosa ho imparato in un mese di Open : Enrico Mentana, 64 anni compiuti oggi e non sentirli. Il direttore del Tg di La7 non ha bisogno di presentazioni, ma da qualche tempo ha voluto vedere il mondo anche da un’altra angolazione: quella dell’editore. Il 18 gennaio la sua creatura Open, affidata alle cure di un giornalista esperto, Massimo Corcione, e a una squadra di venti giovani giornalisti, compie un mese. Enrico, cosa hai imparato nel tuo primo mese da editore? Ho ...

Open - il giornale online di Enrico Mentana. Ecco com'è : Le rubriche Open online di Enrico Mentana, direttore del tg La7, contiene numerosi articoli raccolti nelle rubriche Primo piano, Il mondo, Le nostre storie, La cronaca, L'economia, Suoni e visioni e ...

E quindi com’è Open - il nuovo giornale di Enrico Mentana? : (Foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Dopo cinque mesi dall’annuncio di Enrico Mentana e quindicimila curriculum scremati, Open è online. Poco prima delle 6.30 del mattino sono iniziati a comparire contenuti sul sito e sull’app. Era probabilmente dalla nascita del Fatto Quotidiano, ormai quasi dieci anni fa, che non si vedeva così tanta attesa per una nuova testata d’informazione. Abbiamo esplorato per voi questo primo assaggio di Open: come ...

La "prima" di Open - esordio per il giornale online di Enrico Mentana : È cominciata alle 6.30 di oggi, 18 dicembre, l'avventura editoriale di Open, il giornale nato direttamente sul web per iniziativa di Enrico Mentana. Nella homepage i primissimi contributi editoriali dalla redazione, sulla manovra, sul voto dei giovani per l'Europa, sull'identità sessuale e sul caso Dj Fabo."Era una scommessa e anche una promessa" scrive il direttore del Tg La7, editore della nuova testata, "far nascere un giornale ...

