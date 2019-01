Buonuscita statali | anticipo delle banche gratuito ma fino a 50mila euro

Buonuscita statali - parola alla Consulta : mina da 15 miliardi : La Buonuscita dei dipendenti pubblici rischia di diventare una mina sui conti pubblici. La norma che posticipa fino a 24 mesi il pagamento della liquidazione agli statali, è da tempo sotto esame della ...

Statali e quota 100 - il prestito per la Buonuscita sarà a carico dei pensionandi : Tale accordo quadro su quota 100 dovrebbe ricalcare i due analoghi accordi stipulati tra Abi, Ania, Ministero dell'Economia e ministero del Lavoro per l'anticipo pensionistico.

Pensioni - quota 100 con beffa per i dipendenti statali : fino a 8 anni per ricevere la Buonuscita : Un dipendente statale che decide di beneficiare della quota 100 per anticipare la pensione rischia di dover aspettare fino a otto anni per ricevere la buonuscita, con un rinvio di cinque anni sulla liquidazione, previsto dal decreto che stabilirà le regole per l'avvio del superamento della legge Fornero.Continua a leggere

Pensioni - la fregatura per i dipendenti statali : addio alla Buonuscita - quando potranno riscuoterla : Pessime notizie per i dipendenti statali che hanno intenzione di andare in pensione sfruttando lo scivolo della quota 100 con la finestra prevista per il prossimo luglio. Secondo quanto riporta il Messaggero, il lavoratore che smette di lavorare in anticipo dovrà attendere la buonuscita per un bel p

Statali e Quota 100 - la Buonuscita sarà congelata fino a otto anni : Per gli Statali che lasceranno in anticipo il lavoro utilizzando lo scivolo di Quota 100, la buonuscita verrà pagata soltanto al momento in cui matureranno i requisiti previsti dalla legge...

Statali e Quota 100 - la Buonuscita sarà congelata fino a otto anni : ... previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Statali e Quota 100 - la Buonuscita sarà congelata fino a otto anni : ... previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.