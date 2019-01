La Porta Rossa prima puntata: trama e anticipazioni 13 gennaio 2019

cubemagazine

: La Porta Rossa - Stasera alle 21:00 su #Rai2 #staseraintv #LaPortaRossa - staseraintv_uno : La Porta Rossa - Stasera alle 21:00 su #Rai2 #staseraintv #LaPortaRossa - Simona_Nacci : RT @Kiaretta92: @Simona_Nacci Mia madre verrà a teatro con me a febbraio e mi ha detto: 'spero di incontrare Lino dopo lo spettacolo per di… - Spiralwavemood : RT @CarloLucarelli6: Repliche e novitá in arrivo -

(Di domenica 13 gennaio 2019) LA. Arrivano su Rai 2 da domenica 13le repliche dellastagione della fiction con protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale. Ecco di seguitodella. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICALa13La– episodio 1. Il commissario Leonardo Cagliostro della Questura di Trieste ottiene le informazioni su come catturare finalmente il Messicano, un narcotrafficante che spaccia la Red Ghost, una nuova potentissima droga che sta causando parecchie vittime. Come ad esempio, la ventenne Ambra Raspadori, il cui corpo è stato appena ritrovato ed è oggetto d’indagine della Mobile. Il magistrato Piras, però, non concede a Cagliostro l’autorizzazione per procedere con la cattura conoscendo ...