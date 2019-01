Calciomercato Bologna | rinnovo fino al 2022 per Pulgar

Calciomercato Bologna - Pulgar rinnova fino al 2022 : Bologna - Il Bologna ha annunciato il rinnovo del contratto da parte di Erick Pulgar . Il mediano, in scadenza al 30 giugno 2020, ha prolungato fino al 2022. Si chiude così un lungo braccio di ferro ...

Calciomercato Bologna - Inzaghi : «Spinazzola? Mi piace» : Bologna - "Affrontiamo in casa la squadra forse migliore d'Europa. Dovremo riuscire ad esprimerci al meglio per fare una grande partita. E' una gara che ci siamo conquistati e ce la giocheremo. ...

Calciomercato Bologna - si insiste con la Juventus per Spinazzola : due le alternative all’esterno bianconero : Il club rossoblù incontrerà oggi gli agenti di Spinazzola per provare a convincerlo ad accettare il trasferimento, in caso di esito negativo già pronte le alternative Ufficializzati e presentati Soriano e Sansone, il Bologna si proietta adesso sul mercato degli esterni con l’obiettivo di rinforzare la rosa di Filippo Inzaghi. LaPresse/Alfredo Falcone Il nome in cima alla lista è quello di Leonardo Spinazzola, tornato da poco da un ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Parma e Bologna show - mossa della Sampdoria : Calciomercato Serie A – Le ultime ore sono state caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, diverse le trattative avviate e pronte ad essere chiuse entro le prossime ore. Nel dettaglio si muove il Parma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’idea è quella di provare a prendere in prestito Antonin Barak dell’Udinese, per il ruolo di terzino destro il nome in pole è quello di Sala dalla ...

Il Calciomercato oggi – Dodò verso il Bologna - l’Atalanta su Loum N’Diaye : Il calciomercato oggi – Il calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore sono state chiuse operazioni molto importanti. In particolar modo il colpo è stato piazzato dalla Sampdoria, è tutto fatto per il ritorno in blucerchiato dell’attaccante Manolo Gabbiadini, accordo totale raggiunto nelle ultime ore, al Southampton 3 milioni di prestito più riscatto a 9 milioni di euro, già oggi le visite mediche e la firma. ...

Calciomercato Bologna - la nuova idea per la mediana di Inzaghi : Calciomercato Bologna, Filippo Inzaghi avrebbe chiesto rinforzi in mediana per raggiungere la salvezza, le ultime novità Calciomercato Bologna – Luca Cigarini è finito di fatto nel dimenticatoio al Cagliari. Il club sta cercando nuovi innesti in mediana e Maran non lo ha utilizzato praticamente mai nella prima parte della stagione. Adesso i suoi agenti stanno cercando una soluzione sul mercato per lasciare la Sardegna ed approdare ...

Calciomercato Serie A - le bombe nella notte : colpo Samp e pazza idea del Bologna - mosse di Atalanta e Parma : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore sono state chiuse operazioni molto importanti. In particolar modo il colpo è stato piazzato dalla Sampdoria, è tutto fatto per il ritorno in blucerchiato dell’attaccante Manolo Gabbiadini, accordo totale raggiunto nelle ultime ore, al Southampton 3 milioni di prestito più riscatto a 9 milioni di euro, già oggi le visite mediche e la ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Tonelli può tornare a gennaio : il Bologna rimane in attesa : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Tonelli potrebbe tornare in Campania dal prestito della Sampdoria a gennaio. Il Bologna monitora il difensore.

Calciomercato Bologna : corsa a due per la fascia - le ultime novità : Calciomercato Bologna, il ds del club emiliano Bigon è pronto a regalare un altro innesto ad Inzaghi dopo Soriano e Sansone Calciomercato Bologna, il ds del club emiliano Bigon, si è messo al lavoro per modificare sensibilmente la rosa a disposizione di mister Inzaghi. Soriano e Sansone sono stati i primi sussulti di mercato del Bologna, ma il club intende proseguire la campagna di rafforzamento sopratutto in difesa. Al momento sulla ...

Calciomercato - Bologna scatenato : Bigon tenta il doppio colpo in difesa : Calciomercato, il Bologna sta lavorando su diverse piste per il rafforzamento della linea difensiva della squadra di mister Inzaghi Calciomercato, il Bologna non si accontenta degli arrivi di Soriano e Sansone, ma punta adesso al rafforzamento della difesa di mister Inzaghi. Il reparto arretrato necessità di qualche innesto ed il ds Bigon si sta muovendo in tal senso. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, sarebbero due i ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : scatto Bologna in difesa - l’attaccante per la Samp : Calciomercato Serie A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, in arrivo novità importanti e trattative pronte ad essere chiuse. Si muove il Bologna, come riporta la rosea il club rossoblu continua a spingere per l’esterno Spinazzola ma la situazione è molto complicata per la volontà della Juventus di cedere l’ex Atalanta, fiducia per l’arrivo di Basta, il nome giusto per il ruolo di ...

Calciomercato - due club di Serie A su Falcinelli : il Bologna pronto a cedere il centravanti : Diego Falcinelli al centro di diverse trattative per lasciare il Bologna già nella finestra di Calciomercato di gennaio Diego Falcinelli è in procinto di lasciare il Bologna. Il centravanti non sta trovando spazio nello scacchiere di Pippo Inzaghi e nella sessione di Calciomercato invernale potrebbe lasciare il club. Secondo Skysport, sarebbero due i club del nostro campionato pronti ad accaparrarsi il calciatore. Noto l’interesse ...

Le bombe di Calciomercato - colpi di Parma ed Udinese : il Bologna è scatenato - innesti di Genoa e Samp [DETTAGLI] : E’ stata una giornata caldissima per quanto riguarda il calciomercato. Torna in corsa l’attaccante Mario Balotelli dopo la rottura con il Nizza ma salta il ritorno in Italia, peccato per i club di Serie A che hanno deciso di non dare fiducia ad un calciatore di grande talento anche però a causa dell’elevato ingaggio. Torna in Italia invece un altro attaccante, stiamo parlando di Stefano Okaka, nelle ultime ore accordo totale ...

Calciomercato Serie A - giornata caldissima : Ramsey-Juve ok - De Paul ‘no’ alla Roma - Udinese e Bologna si rafforzano : Il Calciomercato si accende in Serie A, diverse trattative sono entrate nel vivo, altre invece sono già divenute ufficiali come il doppio colpo del Bologna Juventus sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto a giugno. Il gallese ha preferito la corte della ‘Vecchia Signora’ a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più ...