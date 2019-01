24 ore di Daytona – Alonso incontra Zanardi | Alex esilarante | “sei un pilota? Sei

Fernando Alonso pronto a gareggiare nella 24 ore di Daytona : “Punto alla vittoria!” : Fernando Alonso ha detto addio alla F1 ma la sua voglia di competere non si è di certo affievolita. Lo spagnolo è infatti impegnato nelle sessioni di test in vista della 24 Ore di Daytona, in programma il 26-27 gennaio, al volante della Cadillac DPi-V.R, che disputerà insieme all’americano Jordan Taylor, all’olandese Renger van der Zande e al giapponese Kamui Kobayashi. Il più veloce della seconda sessione di prove tenutasi in queste ...

24 ore Daytona - Kobayashi firma il miglior tempo nella seconda sessione. Il compagno di Alonso davanti a tutti : Si è conclusa la seconda sessione di test in vista della 24 Ore di Daytona in programma il 26-27 gennaio. Il miglior tempo è stato siglato da Kamui Kobayashi al volante della Cadillac DPi-V.R.: il suo 1:36.996 è risultato insuperabile, il giapponese è riuscito a precedere Jonathan Bomarito (Mazda) per appena otto millesimi. Il nipponico, compagno di squadra di Fernando Alonso che si sta caricando proprio in vista di questa grande classica con ...

Alex Zanardi sarà al via della 24 ore di Daytona : “Per me è una grande occasione e la vivrò con passione” : Il 26 gennaio è la data da circoletto rosso per Alex Zanardi. Il 52enne nativo di Bologna, diventato ormai un’icona per lo sport italiano e mondiale grazie alle sue imprese paralimpiche, torna al suo vero amore: le auto da corsa. E così la sfida è quella della 24 Ore di Daytona dove il nostro portacolori si esibirà con una BMW M8 GTE, opportunamente modificata per consentirgli di usare al meglio i comandi della propria vettura, essendo lui ...

24 ore di Daytona - Alonso correrà con la Cadillac del team WTR : Fernando Alonso correrà la 24 Ore di Daytona 2019 con il team Konica Minolta Cadillac WRT. correrà con la DPi-VR numero 10 insieme a Kamui Kobayashi, Jordan Taylor e Render van der Zande. Per il pilota spagnolo, sarà la seconda esperienza a Daytona, dopo quella fatta lo scorso anno insieme alla United Autosport.Si corre il 27 gennaio. La ventiquattro ore americana sancirà lapertura della stagione 2019 della IMSA WeatherTech Sports Car ...

Alonso correrà di nuovo la 24 ore di Daytona : ROMA - Fernando Alonso correrà di nuovo la 24 ore di Daytona. Il pilota spagnolo, che domenica ha lasciato la Formula1, sarà in pista a gennaio con la Konica Minolta Cadillac della Wayne Taylor Racing.

Alonso sarà ancora alla 24 ore di Daytona : PER IL PODIO ' Sono molto felice di unirmi al team Wayne Taylor e di partecipare alla Daytona - ha spiegato Alonso - è una delle gare più famose in America e nel mondo. E poi ritornare negli Stati ...

Alonso parteciperà alla 24 ore di Daytona 2019 con la Cadillac : Il due volte Campione del Mondo di F1 ha già partecipato alla celebre gara di durata in Florida nel 2018 e ottenendo un 13esimo posto , e con un problema meccanico, . In quell'occasione corse con la ...