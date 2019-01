Trame spagnole Il Segreto | Saul ritrova la Uriarte | la figlia di Marcela ammalata

Trame spagnole Il Segreto : Marcela e Camelia ammalate - Maria parla al telefono con Gonzalo : Eccoci con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni sull’appassionante soap opera iberica “Il Segreto ”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” dal 31 dicembre al 4 gennaio, un’epidemia metterà in serio pericolo la vita di tutti gli abitanti, ma ad avere la peggio, purtroppo, saranno Marcela Del Molino e la figlia Camelia . Maria Castaneda, dopo aver riabbracciato Esperanza e Beltran, sani ...

Anticipazioni ll Segreto - Trame puntate spagnole : il ritorno : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: il ritorno di Emilia e Alfonso Il Segreto, di recente, ha detto addio a due personaggi storici della soap: Emilia e Alfonso. La coppia è stata costretta a fuggire per non finire in carcere. Emilia e Alfonso, infatti, hanno ucciso il generale Perez de Ayala dopo che questi li aveva torturati in prigione. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di Emilia e Alfonso a Puente Viejo. ...