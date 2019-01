Anticipazioni Una vita | MARIA LUISA rifiuta di sposare VICTOR | ecco perché

Una Vita Anticipazioni 2 gennaio 2019 : Diego e Blanca si baciano appasionatamente : Lasciati soli, i due giovani si lasciano andare alla passione e si buttano l'uno nelle braccia dell'altro.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana : Samuel scoprirà il tradimento di Blanca : Non mancano i colpi di scena nelle nuove Anticipazioni settimanali di una delle soap più seguite e amate della televisione italiana: Una Vita. Le trame di cui ci occuperemo di seguito fanno riferimento agli eventi che si verificheranno nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal sette all'undici gennaio dalle 14.10 alle 14.45. Le vicende di questa settimana gireranno intorno al ritorno di Elvira, alla riappacificazione di Antonito con la ...

Anticipazioni Una Vita : Celia gravemente malata - Padre Telmo forse ha la cura : La nota soap opera Una Vita lascia sempre il telespettatore con il fiato sospeso. Molti sono i colpi di scena e diverse sono le novità che ci aspettano nelle Anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita che avremo modo di vedere in Italia solo tra qualche mese. Protagonisti sono Celia e Felipe poiché la donna rimane vittima della malattia di Hole, altamente contagiosa. Tuttavia, i due coniugi saranno aiutati da un noto personaggio: ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 2 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 606 e 607 di Una VITA di mercoledì 2 gennaio 2019 su Rete 4: Diego decide di andar via da Acacias per un po’ di tempo ma prima Ursula convince Samuel a partire per risolvere un problema con un cliente, in modo che Blanca e Diego possano restare soli. Suor Genoveva parla con Simon e lo avvisa di cosa significherà sposarsi con Adela, ma il ragazzo le assicura che è convinto di volerlo fare. Ramon eVITA il carcere ad ...

Una Vita - Anticipazioni : Ursula vuole che Blanca e Diego si avvicinino : Una Vita Settimana più corta, rispetto al solito, per la telenovela Una Vita: le vicende ambientate nel quartiere madrileno di Acacias andranno infatti in onda da stasera a venerdì 4 gennaio 2019. Negli episodi in oggetto, Blanca (Elena Gonzalez) e Diego (Ruben Bernal) dovranno guardarsi le spalle dalle interferenze della terribile Ursula (Montserrat Alcoverro): quest’ultima, dopo aver intuito il legame tra i due ragazzi, vorrà far sì che ...

Una vita - Anticipazioni dal 7 all'11 gennaio : Elvira ritorna durante le nozze di Simon : Una vita, la popolare soap spagnola, torna con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 7 all'11 gennaio rivelano che Simon sposerà Adela, ma proprio al momento del sì, Elvira comparirà in chiesa. Intanto Antoñito confesserà al padre di amare Lolita e di volersi fidanzare ufficialmente con lei, mentre Samuel dopo aver scoperto Diego e Blanca baciarsi, litigherà col fratello e finirà in ...

Una Vita Anticipazioni 1 gennaio 2019 : l'appuntamento in prima serata su Rete 4 : La povera cameriera è costretta a ubbidire ai comandi della perfida Ursula e per questo mette nei guai i due giovani innamorati.

Una Vita Anticipazioni 2 gennaio 2019 : Diego e Blanca si baciano : Lasciati soli, i due giovani si lasciano andare alla passione e si buttano l'uno nelle braccia dell'altro.

Una Vita Anticipazioni puntate spagnole : un tradimento choc : anticipazioni Una Vita, trame puntate straniere: Lolita ritrova la libertà Nelle puntate spagnole di Una Vita, la vicende sentimentali di Lolita saranno piuttosto ingarbugliate. La domestica infatti, ad un passo dal coronamento del suo sogno d’amore con Antonito, dovrà mettere da parte l’abito da sposa per colpa di un suo vecchio amico d’infanzia: Ceferino. Il ragazzo chiederà a Lolita di restituire un vecchio debito, lei lo ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 7-11 gennaio 2019 : Elsa Laguna Ritorna! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 7 gennaio 2019 a venerdì 11 gennaio 2019: il cambiamento di Julieta! Elsa ritorna ed è in gravi condizioni! Anticipazioni Il Segreto: Elsa riappare a Puente Viejo, mentre Julieta seduce sia Fernando che Prudencio. I Santacruz indagano sul misterioso stalker di Adela e fanno una scoperta. Intanto, in paese, i sacerdoti raccontano ai loro compaesani la storia di Isaac e della Laguna… Cosa ci ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 7 all’11 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2019: Blanca si accorge del nervosismo di Ursula legato all’apparizione di alcune antiche monete e cerca di indagare sulla questione. È il giorno del compleanno di Lolita: quest’ultima si sveglia senza nessun tipo di conseguenze e capisce che la maledizione è ormai svanita. Antoñito, dopo aver rinunciato al lavoro come minatore al giacimento ...

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 7-13 gennaio 2019 : Fabien Scopre che Valentina ha una Brutta Malattia! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 7 a domenica 13 gennaio 2019: Robert rompe il silenzio. Svela a Fabien il segreto di sua figlia… Anticipazioni Tempesta d’amore: Robert “tradisce” sua figlia raccontando a Fabien che soffre di una Brutta malattia. Tobias si accorge che Romy ama ancora Paul nonostante l’addio di Goran. Xenia continua a provocare Michael. Boris fa una scoperta scioccante su ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1 gennaio 2019 : Elena teme di non essere una brava maestra : La Montemurro riceve l'incarico di tenere delle lezioni ai figli degli immigrati ma non si sente all'altezza del suo compito.

Anticipazioni Una Vita : Fabiana e Ursula credono che Cayetana sia tornata : Gli appassionati della soap di Una Vita saranno sicuramente rimasti sorpresi e delusi al momento della morte di Cayetana, di cui però, ricordiamo, non è mai stato trovato il corpo ma soltanto i suoi vestiti bruciati. Proprio per questo motivo è possibile che la dark lady possa tornare in qualunque momento, e le Anticipazioni svelano che tutta Acacias si convincerà di questo ritorno nelle puntate che andranno in onda a gennaio. Anticipazioni Una ...