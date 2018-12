HONOR e Huawei sempre più da record | +150% fuori dalla Cina e +21% nei ricavi

Proprio per tutti EMUI 9 su Huawei P20 - Mate 10 e HONOR 10 : procedura aggiornamento via HiCare (video guida) : Più EMUI 9 per tutti, verrebbe da dire. Nonostante la gran distribuzione dell'interfaccia Huawei e Honor insieme al sistema operativo Android 9 Pie su dispositivi del calibro del Huawei P20, Mate 10, Honor 10 e non solo, c'è ancora chi lamenta di non essere stato raggiunto dalla notifica via OTA dell'update. Un gran peccato per chi, Proprio in questi gironi di festa e di maggiore relax, avrebbe preferito dedicarsi alle novità del pacchetto ...

A Natale con ben 9 smartphone Huawei e HONOR pronti per la beta EMUI 9 : lista ufficiale : Una settimana di Natale davvero ricca di novità sul fronte EMUI 9 per gli utenti che dispongono di uno smartphone Huawei o Honor destinato a ricevere l'aggiornamento contenente anche Android Pie presto o tardi. Mentre in Italia e nel resto del mondo si susseguono le segnalazioni da parte di coloro che stanno ricevendo la notifica per testare l'upgrade nella sua versione definitiva ed ufficiale, come abbiamo avuto modo di notare nella giornata di ...

Android 9 Pie con EMUI 9 disponibile in beta per altri nove smartphone Huawei e HONOR : Nelle scorse ore Huawei ha reso noto che l'aggiornamento open beta EMUI 9 sarà disponibile per altri nove smartphone. Ecco quali sono

Più che convenienti gli smartphone con TIM a Natale : scontissimi su Huawei - HONOR e Samsung fino al 6 gennaio : Un'occasione regalo last-minute e anche conveniente per questo Natale potrebbe essere quella di acquistare uno smartphhone TIM da oggi e fino al prossimo 6 gennaio. L'operatore, rispetto al suo listino abituale relativo agli smartphone a rate, propone degli sconti su numerosi modelli dei brand Huawei, Honot e Samsung, un po' per tutte le fasce di prezzo e dunque adattabili ad ogni tasca. Iniziamo l'analisi delle promozioni dedicate ai ...

Vanno a ruba su GearBest vari OnePlus 6T - HONOR 10 e Huawei : nuovi prezzi il 18 dicembre : Ci sono nuove offerte che dobbiamo valutare con grande attenzione in queste ore, per quanto riguarda le promozioni GearBest incentrate soprattutto su Honor 10, diversi smartphone Huawei, fino ad arrivare ad un allettante OnePlus 6T, disponibile con due tagli di memoria a prezzo molto più basso rispetto agli standard italiani. Non semplice scovare delle opportunità di un certo peso, ma scavando effettivamente il risparmio è garantito per chi ...

Globale il rilascio EMUI 9 e Android 9 Pie su 7 Huawei e HONOR il 18 dicembre : l’annuncio ufficiale : Non ci sono più dubbi, il rilascio Globale di EMUI 9 su e Android 9 Pie su ben 7 smartphone Huawei e Honor parte proprio oggi 18 dicembre globalmente. A darne l'annuncio è Huawei Consumer Business Group attraverso alcuni suoi canali social come quello dedicato proprio all'interfaccia proprietaria. Il roll-out dunque gradualmente inizierà a toccare molti mercati, compreso quello europeo e nella fattispecie quello italiano già nelle prossime ...

Google Fotocamera con Night Sight è disponibile anche per HONOR Play e Huawei Mate 10/10 Pro : anche Honor Play, Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono un porting di Google Fotocamera con la funzione Night Sight, realizzato da ArnovaG82.

Huawei Nova 4 è stato presentato ufficialmente : il fratello di HONOR View 20 con foro nel display e tripla fotocamera : flash LED fotocamera frontale 25MP batteria 3750 mAh con supporto alla ricarica rapida lettore di impronte digitali, USB di tipo C

Smartphone Android in offerta oggi 16 dicembre : POCOPHONE F1 - HONOR View 10 Lite - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy S9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, HONOR View 10, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli?

Un pizzico di EMUI 9 su modelli Huawei e HONOR più vecchi : proviamo l’ultimo tema ufficiale : Stiamo per assistere al rilascio ufficiale dell'aggiornamento contenente EMUI 9 e Android Pie per i primi smartphone Huawei e Honor che potranno fare ufficialmente questo step, considerando il fatto che le varie beta pare abbiano fornito riscontri positivi al produttore e che, al contempo, in alcuni angoli del mondo il rollout definitivo abbia già avuto inizio. Proprio nella giornata di ieri ci siamo soffermati sulla possibilità di testare il ...

In caduta libera Huawei Mate 20 - OnePlus 6 e HONOR 10 per Natale : prezzo al 16 dicembre : Mancano meno di dieci giorni al Natale ed è giusto prendere d'assalto e-commerce validi come Amazon e GearBest, le cui offerte giornaliere praticamente non si contano. Non vogliamo farvi perdere tempo (visto che già non ce n'è) ed andiamo dritti al sodo: Huawei Mate 20 DualSIM al prezzo di 620 euro, con spedizione in 1 giorno e consegna prima di Natale (per tutti gli abbonati Amazon Prime). Si tratta di una cifra molto contenuta (sicuramente ...

Imperdibile tema scuro su Huawei e HONOR con Android Pie ed EMUI 9 : dritte per provarlo : Il rilascio dell'aggiornamento contenente Android Pie ed EMUI 9.0 è ormai ad un passo per alcuni smartphone Huawei ed Honor, ragion per cui oggi 15 dicembre ritengo particolarmente utile ed interessante prendere in esame una novità "a parte", che tuttavia potrebbe fare la differenza nell'utilizzo di questi device quotidianamente. Al dì là delle tante funzioni che un rilascio del genere renderà disponibili per i prodotti interessati, infatti, a ...

Deep Black è un tema scuro per device Huawei e HONOR con EMUI 9 : Si chiama Deep Black il nuovo tema scuro arrivato su XDA per gli smartphone Huawei e HONOR con a bordo la nuova interfaccia proprietaria EMUI 9.