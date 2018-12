Pagelle Spal-Udinese | highlights e tabellino del match

Napoli-Spal 1-0 - Pagelle / Il cuore saldo di Meret che miracoleggia al 91’ : Meret. Quanto abbiamo “spantecato” Ilaria per averlo finalmente legittimo titolare del pigiamone verde? E lui, di fronte alla sua ex squadra, mostra un cuore saldo e miracoleggia al 91’ contro la cabeza di Fares e con il giusto sostegno di San Palo. Prima ancora, annotate parate e respinte su Schiattarella, Lazzari e Paloschi – 7 Ho ancora negli occhi quella distensione di corpo sulla palla cattivissima di Fares. L’ha letteralmente strappata ...

Napoli-Spal 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Napoli-Spal – Il Napoli rischia fino alla fine ma riesce a portare a casa una partita complicata. Decide il gol di Albiol, che batte Gomis svettando su un calcio d’angolo dalla sinistra. Bene Mertens e Lazzari, rimandati Kurtic e Hamsik. Napoli (4-4-2): Meret 6; Hysaj 6.5, Albiol 7, Koulibaly 6, Ghoulam 6 (79′ Luperto 6); Callejon 6, Rog 6 (66′ Ruiz 5.5), Hamsik 5.5, Zielinski 6; Mertens 6.5 (83′ ...

NAPOLI SPAL Pagelle- Carlo Ancelotti per proseguire la rincorsa alla Juventus, Leonardo Semplici per tirarsi fuori dalle sabbia mobili di una classifica corta e pericolosa. Sono questi i temi del match di sabato pomeriggio al San Paolo. Si inizia alle ore 15.

Spal-Chievo 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Spal-Chievo – Finisce in parità il lunch match tra Spal e Chievo, che danno vita a uno 0-0 animato da poche occasioni da gol. Nel primo tempo i veronesi sfiorano il vantaggio più volte; nella ripresa, da segnalare il salvataggio di Bani su Paloschi e la traversa di Floccari. Promossi: Schiattarella e Pellissier; bocciati: Missiroli e Radovanovic. Spal (3-5-2): Gomis 6; Bonifazi 6, Vicari 5.5, Felipe 5.5; Lazzari 6, ...

Le pagelle di Spal-Empoli – Comincia all'insegna dello spettacolo la quattordicesima giornata di Serie A. Nel primo anticipo del sabato, Spal ed Empoli danno vita a un 2-2 entusiasmante: Kurtic porta in vantaggio i padroni di casa al 5′, ma l'Empoli, superiore sul piano del gioco, prima pareggia con Caputo e poi mette la freccia con Krunic. Nonostante l'espulsione di Cionek a inizio ripresa, i ferraresi non

Juventus-Spal - le Pagelle : Pjanic imprescindibile : Perin 6 Seconda da titolare in bianconero, attento su una bordata di Bonifazi, nessun rischio. De Sciglio 6,5 Partita di personalità, concede poco e sale senza sosta, una conferma. Rugani 6 Una '...

