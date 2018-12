I diritti tv nella Serie A 2018 2019 | ecco le stime dei ricavi per i club

Ex Ilva - Genitori tarantini a Di Maio nella Giornata dei diritti dei bimbi : “Hai tradito la filosofia del M5s - fai un Vergogna-day” : Hanno scelto una data simbolica, quella della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, per spedire simbolicamente al ministro Luigi Di Maio una lettera aperta. “Con riferimento al contratto tra lo Stato italiano e la multinazionale ArcelorMittal per la cessione dell’acciaieria Ilva, lei, a nostro parere, ha commesso errori, ritrattato, tradito sia la filosofia del suo movimento, sia quella parte del popolo italiano che ...