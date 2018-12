Manovra | il presidente Antimafia Morra | “Con appalti senza gara a 150mila euro si

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 dicembre 2018) “Innalzamento della soglia di valore per l’affidamento diretto dei lavori pubblici? Grave preoccupazione. E’ stato sottovalutato il rischio di favorire le organizzazioni mafiose”. Poche ore dopo l’approvazione dellatra le polemiche per ritardi e slittamenti, ilM5s della commissioneNicolaè intervenuto per criticare la norma inserita nel provvedimento che fa passare da 40mila ala soglia per l’affidamento diretto degli. “E’ una preoccupazione condivisa anche dall’Anac. Questo innalzamento preoccupa tutte le realtà. Dadella commissionemi adopererò per promuovere modifiche“, ha detto. Il grillino, da poco arrivato alla guida della commissione, ha deciso di esporsi contro il provvedimento votato dalla maggioranza: una presa di posizione che è destinata ...