Amici | l' ex concorrente dimenticato da Maria De Filippi | ' vendetta' in diretta all' Isola

Amici - vi ricordate Luca Vismara? La voce clamorosa : che fine fa l'ex concorrente di Maria De Filippi : Da Amici all' Isola dei Famosi . Dopo Valerio Scanu , Marco Carta e Moreno un nuovo ex del talent di Maria De Filippi potrebbe diventare naufrago nel programma di Alessia Marcuzzi : si tratta di Luca ...

Antonio Pinna - futuro concorrente dell'Isola dei Famosi - rivela : «Il mio ex mi ha tradito con un ballerino di Amici» : 'Il mio ex mi ha tradito con un ballerino di Amici ' . Così Antonio Pinna , blogger già vincitore di Pechino Express e futuro concorrente dell' Isola dei Famosi 2019 , nella puntata di 'rivela: il ...

Sanremo - Einar a rischio squalifica : cosa si è scoperto sull'ex concorrente Amici e la sua canzone : Anche Einar, ex concorrente di Amici, è stato scelto per partecipare a Sanremo giovani ma qualcosa è andato storto. Ecco cosa si è scoperto sull'ex concorrente di Amici e la sua canzone e cosa ...

Chi è Alessandro Casillo - baby star di Io Canto e nuovo concorrente di Amici : 22 anni, tanta grinta e la voglia di ricominciare: Alessandro Casillo è l’ex star di Io Canto e nuovo concorrente di Amici. A 22 anni il giovane cantante ha già alle spalle un curriculum di tutto rispetto, fra programmi televisivi e dischi. A 14 anni ha raggiunto il successo grazie alla seconda edizione di Io Canto con Gerry Scotti, entrando nel gruppo Gimme Five, da cui è emerso come solista grazie al favore del pubblico. Nel 2011 ha ...

Alessandro Casillo - da Io Canto ad Amici 18 conquista tutti : nuovo concorrente? : Alessandro Casillo ad Amici 18: il cantante di Io Canto conquista tutti Da Io Canto, Alessandro Casillo ha fatto diverse esperienze che lo hanno fatto crescere artisticamente. Ha vinto persino Sanremo Giovani ma, dopo quell’esperienza fantastica, abbiamo sentito parlare sempre meno di lui. Adesso però vuole raggiungere il suo obiettivo partecipando ad Amici 18: vorrebbe […] L'articolo Alessandro Casillo, da Io Canto ad Amici 18 ...

Amici casting oggi - confessione di un concorrente : “Non sento da un orecchio” : Puntata Amici casting oggi 9 novembre 2018: cosa è successo? Nella puntata di oggi di Amici casting 2018/2019, abbiamo assistito a una esibizione da vera professionista da parte di Daria. Ha solo 17 anni, ma è riuscita a dimostrare che ha un potenziale enorme! Il più colpito è stato Stash Fiordispino, che non si è […] L'articolo Amici casting oggi, confessione di un concorrente: “Non sento da un orecchio” proviene da Gossip e ...

Amici casting oggi - concorrente eliminata protesta : “Che delusione!” : Puntata di Amici casting oggi 7 novembre 2018 Durante i casting di Amici, oggi una cantante ha protestato per la sua eliminazione. Non appena i professori le hanno detto che non avrebbe potuto proseguire, si è mostrata contrariata. Ha avuto delle insicurezze nelle sue esibizioni che hanno spinto i professori di Amici 18 a eliminarla […] L'articolo Amici casting oggi, concorrente eliminata protesta: “Che delusione!” proviene da ...

Amici 18 - un concorrente dei Casting è uscito dal coma qualche settimana fa : concorrente di Amici Casting 18 in coma: la storia Oggi, ad Amici 18 Casting, c’è stata una confessione inaspettata. Un concorrente ha spiegato che è uscito dal coma qualche settimana fa. Chi è? Richi Vitra, un aspirante cantante che è riuscito (non solo per la sua storia) a convincere i professori di canto a passare […] L'articolo Amici 18, un concorrente dei Casting è uscito dal coma qualche settimana fa proviene da Gossip e Tv.

Amici - Romina Carancini è incinta : la ballerina ed ex concorrente presto mamma! : Romina Carancini di Amici è incinta: l’annuncio della ballerina Vi ricordate della ballerina Romina Carancini? Diventerà presto mamma! L’ex di Amici è incinta di cinque mesi e lo ha annunciato oggi sui suoi profili social. Di lei vi ricorderete senz’altro, anche perché non è sparita dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, anzi. […] L'articolo Amici, Romina Carancini è incinta: la ballerina ed ex concorrente ...