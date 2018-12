Scontro treni Andria-Corato | 17 persone e Ferrotramviaria a processo per l’incidente che

Scontro treni Puglia - il giudice : “Ministero dei Trasporti è responsabile civile”. Aveva provato a uscire dal processo : Il ministero dei Trasporti resta nel processo per lo Scontro dei treni in Puglia del luglio 2016. Lo ha deciso la giudice per l’udienza preliminare Angela Schiralli rigettando la richiesta di esclusione presentata dal dicastero guidato da Danilo Toninelli durante la scorsa udienza filtro del procedimento per la morte di 23 persone e il ferimento di altre 51 a causa del frontale tra due vettori di Ferrotramviaria lungo la tratta Andria e ...