Allarme bomba al tribunale di Genova

Roma - Allarme bomba a stazione Termini : ma era valigia dimenticata : stazione Termini di Roma evacuata per un allarme bomba e artificieri subito intervenuti. Ma si trattava solo di una valigia dimenticata. Lo conferma ad Askanews la Questura di Roma che sottolinea come ...

Paura per Infinity Ward : i creatori di Call of Duty colpiti da un Allarme bomba : Momenti di Paura che fortunatamente non si sono tradotti in un vero e proprio attacco concreto ma intanto gli studi di Los Angeles di Infinity Ward sono stati teatro di un allarme bomba.Come segnalato da Kotaku, quello che ha colpito i creatori di Call of Duty è solo l'ennesimo allarme bomba che in questi giorni stanno caratterizzando gli USA. Si parla di dozzine di situazioni di questo tipo attraverso l'intera nazione. Tornando al caso ...

Allarme bomba a Genova : Stamattina intorno alle ore 10 a Genova è scatta un'Allarme bomba per un'auto parcheggiata nella zona di Caricamento. Sul posto gli artificieri

Genova - Allarme bomba in centro. Traffico bloccato e artificieri al lavoro. Cosa sta succedendo : allarme bomba e paura in zona Caricamento a Genova. Chiusa e riaperta nel giro di due ore la Sopraelevata dopo che è stata trovata da polizia municipale e agenti della Questura un’auto risultata rubata e considerata “sospetta”. L’allarme era scattato intorno alle 8.A mezzogiorno sono terminate le operazioni per rimuovere auto e motorini posteggiati sotto la strada, a Caricamento. La Sopraelevata è stata riaperta, dopo il ...

Allarme bomba a Caricamento - la Sopraelevata chiusa dalle 10 alle 12 | : Artificieri in azione per una Fiat Punto parcheggiata in zona dalle 8. chiusa e poi riaperta la via Aldo Moro. Disagi per il traffico in tutta la città

Facebook evacuata per Allarme bomba : La sede di Facebook a Menlo Park è stata evacuata per una minaccia bomba. Secondo indiscrezioni, l'allarme è scattato su segnalazione della polizia di New York. Tutti i dipendenti, fa sapere la società, sono al sicuro.Dopo l'evacuazione di alcuni edifici, gli agenti hanno perquisito l'area ma hanno riferito di non aver rinvenuto nessun pacco sospetto

Falso Allarme bomba alla Cnn : ANSA, - NEW YORK, 7 DIC - Strade chiuse e squadre speciali ieri sera, notte in Italia, a Manhattan, dove una telefonata anonima di un uomo con un accento del sud ha annunciato la presenza di cinque ...

