Francesca Michielin | Dalla mia musica nasce una foresta Alberi di avocado in

Video e testo della canzone di Natale di Radio Deejay con Francesca Michielin ed Eros Ramazzotti : La canzone di Natale di Radio Deejay con Francesca Michielin ed Eros Ramazzotti irrompe on air a partire dal 3 dicembre e con due voci d'eccezione. Il titolo scelto per il brano speciale e dedicato alle festività è riscritto da Rocco Tanica degli Elio e Le storie tese e su base di Back For Good dei Take That. Il Video che accompagna 25 dicembre è realizzato da Matteo Curti con la collaborazione di PostAtomic. La clip è disponibile dal 3 ...

Video e testo di Femme di Francesca Michielin - con Calcutta nell’era #metoo un inno femminista elettrodance : Femme di Francesca Michielin mostra la cantautrice di Bassano del Grappa in una veste completamente inedita: lontana dalle ballate che l'hanno resa famosa, il nuovo singolo in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 novembre è un inno femminista in stile elettrodance che coerentemente fa da preludio al nuovo Tour sopra la techno, spettacolo elettronico interamente suonato e cantato dal vivo dall'artista ...

Annunciato 2460 di Francesca Michielin in vinile con il nuovo singolo Femme : dettagli e data d’uscita : 2640 di Francesca Michielin in vinile conterrà anche il singolo Femme. Ad annunciarlo è l'artista di Bassano del Grappa, che ha così reso collocato la sua prossima prova discografica in una data ben prevista. Il doppio LP del suo ultimo album è infatti atteso per il 7 dicembre, in un'edizione speciale che conterrà anche Fotografia, portata al successo con Carl Brave. Il nuovo brano è scritto a quattro mani con Calcutta, che compare già tra ...

Gaffe di MTV - Annalisa vince il Best Italian Act ma sbagliano la foto e mostrano Francesca Michielin : Annalisa vince il Best Italian Act ma con una Gaffe non di poco conto: MTV nell'annunciare la vincitrice sbaglia la foto e pubblica quella di Francesca Michielin che neppure era in gara: epic fail di ...

Francesca Michielin annuncia il suo “Tour sopra la techno” : date e dettagli : Francesca Michielin presenta il Tour sopra la techno: un electronic live set nei club italiani quest’autunno. Il nuovo singolo “Femme” esce il 16 novembre Francesca Michielin annuncia “Tour sopra la techno”, che farà tappa nei club da novembre a dicembre e che vedrà l’artista calarsi in nuovo originale “electronic live set”. Il nuovo tour si presenta, infatti, come un set elettronico interamente suonato e cantato dal vivo da Francesca, che ...