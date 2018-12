Manovra | ecco accordo e coperture Così si eviteranno le sanzioni Ue

Manovra - governo : "Trovate coperture". Ecco l'accordo Lega-M5s : Resta il taglio fino al 40% delle pensioni d'oro. Ecotassa solo per auto di lusso. Reddito di cittadinanza e Quota 100 "nelle modalità e nei tempi previsti"

Manovra - arrivano le coperture per il 2 - 04% ecco i dettagli della Manovra. Ora parola a Bruxelles : Manovra i 3 miliardi che mancavano, assicurano fonti di Palazzo Chigi sono state trovate, pronti per il 2,04% “In questo momento è fondamentale la trattativa che Conte e Tria stanno portando avanti con l’Unione Europea che ci consentirà anche di evitare la procedura di infrazione – ha detto Luigi Di Maiosul blog delle Stelle -. Insomma, sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. E’ il ...

Risparmiatori - pensioni d'oro - ecotassa - spiagge : ecco le 10 spine della Manovra : ... i Risparmiatori potranno chiedere il rimborso delle somme perdute direttamente al nuovo Fondo Indennizzo Risparmiatori costituito presso il ministero dell'Economia. L'indennizzo sarà corrisposto ...

Scuola - aumento stipendi docenti ultime notizie : ecco i fondi stanziati nella Manovra : Vi abbiamo riferito in precedenza in merito al maxi aumento di 460 euro netti mensili per i dirigenti scolastici, in seguito all’accordo sul rinnovo contrattuale: il nuovo CCNL è stato siglato l’altra notte presso l’Aran. Rinnovo contrattuale in vista anche per i docenti, anche se in questo caso si può parlare solo di mini aumento. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ di oggi, sabato 15 ...

SONDAGGI/ Ecco perché la Manovra fa perdere a Conte 5 punti - dal 60% al 55% - : Il Movimento 5 Stelle è destinato a sonore sconfitte elettorali ma resterà presente finché i guasti economici non saranno risolti

Manovra - Giuseppe Conte 'chiude' con Juncker : deficit al 2% - ecco come seppellirà Luigi Di Maio : La mezza resa di Conte farà felice il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , i mercati e i 'signori dello spread ', ma rischia di far risalire le ...

Manovra - ecco perché la Francia può «sforare» e l’Italia no : La Commissione Ue è accusata di usare due pesi e due misure, ma in realtà Parigi, comunque censurata, si è mossa finora nella direzione giusta sul deficit strutturale, anche se in misura non sufficiente, mentre Roma va «a marcia indietro»...

Manovra chiusa senza Quota 100 e Reddito cittadinanza : ecco le misure : La Commissione bilancio della Camera chiude i lavori, conclude l’esame e dà il via libera alla Manovra e dà mandato ai relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi di riferire sul testo della Legge di bilancio, che arriverà in Aula questa sera alle ore 20. È molto probabile che il Governo porrà la fiducia sul maxi-emendamento. Fiducia che potrebbe arrivare giovedì. Innalzamento dell’utilizzo contante per i turisti, nuovi fondi per le zone del ...

Manovra/ Ecco perché il 2% è uno sgambetto contro la ripresa - IlSussidiario.net : Sembra che Italia e Ue abbiano trovato un punto di incontro sulla MANOVRA, con il deficit al 2% del Pil. Questo non basta a risolvere i problemi del Paese

Manovra - piano per l’accordo con la Ue Il governo cerca 4 miliardi : ecco dove : Per ridurre la spesa però i 5 Stelle dovrebbero rinviare a giugno l’assegno di sostegno di cittadinanza. Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis: accordo ma corretto

Dal taglio dell'Imu sui capannoni alle norme contro i "furbetti" della flat tax - ecco le novità della Manovra : La trattativa, ora, soprattutto interna al governo. Perch per siglare un'intesa con l'Unione europea ed evitare una procedura d'infrazione dalle conseguenze pesantissime, i vicepremier Luigi Di Maio e ...

Manovra : dal taglio Imu sui capannoni al superenalotto - ecco gli emendamenti : Non c'è il taglio delle pensioni d'oro , nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Le proposte di modifica sono in tutto 54: 15 del governo e 39 dei relatori. ...