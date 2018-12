: Giappone, boato in ristorante: feriti - TelevideoRai101 : Giappone, boato in ristorante: feriti -

Sono almeno 42 le persone ferite nell' esplosione avvenuta in undi Sapporo, nel nord del, apparentemente per una fuga di gas. Un edificio di due piani nel quartiere di Toyohira è completamente raso al suolo. Ingenti i danni a vetrine e tetti di palazzi vicini. Tutti isono stati trasportati in ospedale. Le autorità locali hanno ordinato l'evacuazione dell'area perché temono che possa avere luogo un'altra esplosione.(Di lunedì 17 dicembre 2018)