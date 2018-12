Lazio | voci di mercato su Sobhi | il nuovo Salah

Lazio - Lotito sulla querelle Milinkovic-Savic : le voci sul Milan e le idee della società per il mercato : Milinkovic-Savic è sempre al centro di diverse voci di mercato , la Lazio sta tentando strenuamente di resistere agli assalti dei club italiani e non solo Il presidente della Lazio , Claudio Lotito , ha affrontato il tanto discusso caso Milinkovic-Savic . Parlando ai microfoni della trasmissione radio ‘Un Giorno da Pecora’, il patron laziale ha smentito i contatti con il Milan , ma non ha chiuso all’ipotesi di una cessione: ...

Le notizie del giorno – Le ultime sulle voci di rinvio del match Lazio-Milan : Le notizie del giorno – La partita Lazio-Milan valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A non è a rischio e si giocherà regolarmente. Dopo la pausa per le Nazionali che ha visto la squadra di Roberto Mancini impegnata prima con il Portogallo per la Nations League e poi con gli Usa in amichevole (pareggio e vittoria per gli azzurri), si torna in campo per il massimo campionato italiano, in particolar modo partite molto ...