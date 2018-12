Separati in casa | il cristianesimo globalista–egalitario di Bergoglio e quello

huffingtonpost

: RT @mazzonianna1: Oh quanti uomini separati in casa...ma le vostre mogli ne sono al corrente? Così smettono di stirarvi le camicie. - Plumbeer89 : RT @mazzonianna1: Oh quanti uomini separati in casa...ma le vostre mogli ne sono al corrente? Così smettono di stirarvi le camicie. - LaPresse_news : Salvini-Di Maio separati in casa. La base chiama i leader: 'Non si va avanti così' - Ruvid11 : RT @mazzonianna1: Oh quanti uomini separati in casa...ma le vostre mogli ne sono al corrente? Così smettono di stirarvi le camicie. -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)in, sotto il cielo di Roma. I due cristianesimi, globalista - egalitario di Francesco e sovranista - identitario della Lega, non si erano trovati mai così vicini e così lontani come l'8 dicembre 2018: il giorno in cui "l'interesse nazionale" dell'Italia e della Chiesa si separarono pubblicamente, platealmente in due distinte "annunciazioni". Alternati e alternativi, nel raggio e assaggio di ottocento metri appena, troppo corto per contenerli entrambi, a contendersi l'Urbe dopo l'Orbe. A dividersi garbatamente la piazza e la terrazza. La sera e la mattina. La Madonna e la preghiera. Lo share e le fasce orarie. Badando bene di non sovrapporsi, tanto meno incontrarsi.Vangelo apocrifo, al rovescio e vagamente scismatico. Dove il Matteo di turno non riscuote le tasse: le abolisce. E al passaggio del Vicario di Cristo non lascia ogni cosa per seguirlo, conforme ...