Dieta dell’amido resistente | perdi peso con la pasta

dilei

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Si può perderemangiando la? Assolutamente sì, se si segue ladell’amidoL’amido è una sostanza che si trova in moltissimi alimenti, fra cui lae il pane. Una parte di esso è denominata “”. Ciò significa che non fa ingrassare perché non viene totalmente assimilato dall’organismo. Secondo i nutrizionisti l’amidoè il segreto per dimagrire mangiando i carboidrati, perché rallenta la formazione del tessuto adiposo. In più si comporta come le fibre, migliorando il transito intestinale, favorendo l’eliminazione delle tossine in eccesso nell’organismo e ostacolando la formazione dell’adipe sulla pancia e sui glutei.Infine permette di tenere sotto controllo l’indice glicemico, riducendo questo valore anche negli alimenti con cui viene assunto. Ladell’amido ...