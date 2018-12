X Factor 2018 Finale anticipazioni: assegnazioni e ospiti

cubemagazine

: Meno un giorno alla Finale di #XF12! Vi vogliamo tutti incollati alla TV, domani sera alle 21.15 su @SkyUno! Nell'a… - XFactor_Italia : Meno un giorno alla Finale di #XF12! Vi vogliamo tutti incollati alla TV, domani sera alle 21.15 su @SkyUno! Nell'a… - XFactor_Italia : . @mengonimarco sarà il super ospite della Finale di #XF12 , volete sapere cosa vi aspetta? Leggete qui ??… - VanityFairIt : «Se le persone provano odio verso di me senza neanche conoscermi è perché gli è mancato qualcosa nella vita. Dobbia… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Giovedì 13 dicembre andrà in onda su Sky Uno e TV8 ladi X. Sarà un’ultima puntata piena di sorprese, colpi di scena e super. Ecco di seguito tutte lee i brani che canteranno i finalisti.Leggi anche: I VINCITORI DI TUTTE LE EDIZIONI COME VOTARE I FINALISTI COME SEGUIRE LAIN TV E STREAMINGe meccanismo I quattro talenti che hanno conquistato un posto insono: i Bowland (Gruppi di Lodo Guenzi), Anastasio (Under Uomini di Mara Maionchi), Naomi (Over di Fedez) e Luna Melis (Under Donne di Manuel Agnelli). La gara dellasi svolgerà suddivisa in tre manche. Nella prima si esibiranno tutti e quattro i concorrenti in duetto con Marco Mengoni. Chi passa alla seconda manche farà riascoltare al pubblico un medley con il Best Of delle migliori ...