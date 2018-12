Pronostico Foggia vs Cremonese, Serie B 14-12-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Foggia-Cremonese 14 Dicembre: 16ª Giornata di Serie B - bottadiculoit : Pronostico Foggia-Cremonese 14 Dicembre: 16ª Giornata di Serie B - camilliadi : Serie B 15-12-2018 Foggia-Cremonese: pronostico e formazioni - cassapronostici : Pronostico Foggia – Cremonese venerdì 14 dicembre 2018 -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)B, sedicesima giornata,di, Venerdì 14 dicembre. Consigli per la tua scommessa vincente.di Giuseppe Livraghi, venerdì 14 dicembre. I “satanelli” pugliesi, scivolati all’ultimo posto in graduatoria a seguito della sconfitta (1-3) esterna col Livorno, ospitano unache lemme lemme sta risalendo la classifica, avvicinandosi alla “zona play-off” (al momento distante due sole lunghezze). Il confronto in terra di Capitanata oppone, quindi, chi rincorre un sogno (la) a chi cerca di fuggire da un incubo (il). Un pareggio scontenterebbe entrambe.Come arrivanoLaarriva dal duplice impegno casalingo con Crotone e Cittadella, dal quale ha raccolto 4 punti: il fondamentale successo 1-0 sui calabresi è, infatti, stato seguito dal non disprezzabile pareggio 0-0 ...