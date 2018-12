Geologi del Lazio | “Sempre meno iscritti alla professione con territori sempre più a

Roma : domani assemblea dei Geologi del Lazio - al centro professione e prevenzione : domani, 11 dicembre 2018, l’Ordine dei Geologi del Lazio terrà a Roma l’assemblea generale degli iscritti, dedicata al tema “La professione del Geologo nel Lazio: prevenzione, analisi e soluzioni”. Interverranno numerosi esponenti istituzionali ed esperti di settore. Tutte le province del Lazio saranno rappresentate in assemblea dai professionisti locali, i quali metteranno in evidenza sia le criticità presenti nei territori ...

Gestione delle acque e salvaguardia idroGeologica - ANBI : “Non è la conoscenza che manca - ma una cultura diffusa” : “Sulla fragilità idrogeologica del nostro Paese sappiamo tutto e sappiamo anche cosa bisognerebbe fare per prevenire le emergenze; quindi è solo una questione di risorse e di iter burocratici più snelli per utilizzare quelle disponibili. Serve che la cultura dell’acqua entri nel DNA del Paese e della sua classe politica.” A ricordarlo è Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del ...

Maltempo - rottura degli argini del fiume Crati a Corigliano Calabro : “Da anni i consorzi denunciano fragilità idroGeologica in Calabria” : “Si ripetono tragedie legate alla fragile situazione idrogeologica, accentuata da eventi meteorologici sempre più violenti; questo ci obbliga a ribadire la necessità di un grande piano per la manutenzione del territorio, perché la sicurezza da frane, alluvioni e cedimenti del terreno è il primo intervento infrastrutturale, di cui abbiamo bisogno.” A dirlo stavolta è il Presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, di fronte all’alluvione, che ...

Eventi. A Brisighella inaugura il nuovo allestimento del Museo Geologico all'aperto del Monticino : ... tra 5,61 e 5,33 milioni di anni fa, , si rifà il look! Tali resti paleontologi, appartengono a circa sessanta specie , tra le quali almeno cinque specie nuove per la scienza, , ripartite in una ...

Rifiuti Roma - rispunta l’ipotesi : discarica da 700.000 metri cubi a Pian dell’Olmo. E’ scontro : “Lì ci sono vincoli idroGeologici” : La Regione Lazio sta valutando la possibilità di autorizzare una nuova discarica da 700.000 metri cubi all’interno del Comune di Roma. Più precisamente in località Pian Dell’Olmo, all’estremo confine nord della Capitale, alle spalle della Riserva Naturale della Marcigliana e in un’ansa del fiume Tevere, per una “superficie totale dell’invaso pari a 45.000 metri quadrati”. Un progetto che era stato già preso fortemente in considerazione a cavallo ...

Maltempo e rischi idroGeologici - Conte : “Al lavoro su piano nazionale di sicurezza del territorio” : “Il Governo del cambiamento è al lavoro a un piano nazionale di sicurezza del nostro territorio contro i rischi idrogeologici. L’ho annunciato questa mattina aprendo i lavori del ‘Forum europeo sulla riduzione del rischio da disastri’, evento che è stato organizzato sotto l’egida delle Nazioni Unite dalla nostra Protezione Civile, da sempre al fianco dei cittadini e in prima linea nel gestire le emergenze. Un evento che abbiamo ...

Studenti a scuola con i Geologi del Lazio : “Importante giornata di partecipazione” : Da Roma a Frosinone, da Rieti a Latina, passando per Viterbo. Centinaia di Studenti di 24 scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio regionale hanno aderito all’iniziativa “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo – II Edizione”, organizzata venerdì 16 novembre dall’Ordine dei Geologi del Lazio, promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in sinergia con gli Ordini dei Geologi regionali, in ...

Roma : studenti della Capitale a lezione di Geologia : Roma – “Come mai quando piove Roma si allaga?”. “Se la meteorologia non e’ una scienza esatta, perche’ in caso di rischio si chiudono le scuole?”. A rispondere ai dubbi di Alessia e degli altri ragazzi del liceo classico Montale di Roma, sono i geologi e i rappresentanti del dipartimento della Protezione Civile, ospiti oggi in piu’ di seicento scuole italiane per la seconda edizione della giornata ...

I Geologi della Calabria entrano a scuola con l’iniziativa “La Terra vista da un professionista” : I geologi entrano a scuola. Grande successo per la seconda edizione dell’iniziativa “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo” svoltasi oggi in tutta Italia ed organizzata dal Consiglio Nazionale dei geologi e dagli Ordini Regionali dei geologi con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Per quanto riguarda la Calabria, hanno partecipato 60 scuole e altrettanti professionisti geologi che hanno affrontato ...

Legambiente : 'Servono risorse per un piano di riduzione del rischio idroGeologico' : Per questo chiediamo che vengano stralciate tali norme mettendo la parola fine alla politica dei condoni. Al tempo stesso bisogna mettere in campo un concreto programma per la prevenzione di frane e ...

Bagheria - se il sindaco del Movimento 5 Stelle vuole costruire un hotel in zona a rischio idroGeologico : Su una spiaggia di Bagheria, in provincia di Palermo, c'è un ecomostro abusivo a rischio crollo, visto che è stato edificato su un'area a elevata pericolosità idrogeologica.Ciò nonostante, il sindaco Patrizio Cinque - del Movimento 5 Stelle - ha deciso di comprarlo, in accordo con la collega pentastellata Caterina Licatini (deputata e in Commissione Ambiente), per una cifra che si aggira sui 225mila euro. Nei loro piani, il seguente progetto: ...

Roma. Conferenza delle Regioni su ambiente e dissesto idroGeologico con Ministro : Per le Regioni che ora devono affrontare anche le spese della ricostruzione, è stato chiesto un serio impegno del Governo e in particolare del ministero dell'ambiente per la realizzazione di progetti ...

Dissesto idroGeologico - Crozza a Che fuori tempo che fa : “L’atto più concreto del governo? Un selfie di Salvini…” : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al Dissesto idrogeologico: “Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il Dissesto idrogeologico. Ma allora il condono degli abusi di Ischia che cos’è? Lo so che non porta voti, ma bisogna scegliere.” L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’atto più concreto del Governo dopo il disastro nelle Dolomiti è stato un selfie di Salvini ...