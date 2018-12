Il Tour dei Tre Allegri Ragazzi Morti nel 2019 | date e info biglietti

Al via le prevendite dei biglietti per Jova Beach Party - il mega Tour nelle spiagge dove si celebreranno matrimoni : Le prevendite dei biglietti per Jova Beach Party sono ufficialmente partite in tutte le piattaforme digitali, ma sono ancora tanti gli interrogativi intorno al progetto monumentale voluto da Lorenzo Cherubini e che partirà nella giornata del 6 luglio da Lignano Sabbiadoro. Si tratterà di una città itinerante che garantirà una giornata intera di musica al costo di 52 € per posto unico, con bambini fino agli 8 anni che possono entrare ...

A tutto Nibali - lo Squalo tra importanti rivelazioni e progetti futuri : “Olimpiadi? Caddi anche per colpa dei giornalisti! E su Giro e Tour 2019…” : Vincenzo Nibali a 360 gradi: lo Squalo dello Stretto tra progetti futuri e un solo rimpianto, le parole del messinese della Bahrain Merida Una stagione 2018 di alti e bassi, gioie e dolori, per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto è stato protagonista di una terribile caduta al Tour de France che lo ha costretto ad affrontare una strada tutta in salita, tra interventi, riabilitazione e tanta forza di volontà. Tornato piano piano in ...

Tris dei Negramaro a Bari - biglietti in prevendita per la nuova data di Amore Che Torni Tour Indoor 2019 : Fanno Tris i Negramaro a Bari, con l'annuncio della nuova data di Amore Che Torni Tour Indoor 2019 nella loro Puglia: un terzo concerto al PalaFlorio si aggiunge ai due già previsti nella stessa location per il sequel dell'omonimo show che ha girato le principali città italiane la scorsa estate rendendo il gruppo di Giuliano Sangiorgi il primo a fare sei date negli stadi in una sola Tournée. Da febbraio sarà tempo di esibirsi nei palazzetti, ...

Ed Sheeran da record nella classifica dei Tour che hanno incassato di più nel 2018 : Con più di 429 milioni di dollari, al primo posto della classifica dei Tour che hanno incassato di più nel 2018 c’è il cantautore inglese Ed Sheeran. Billboard ha stilato una lista riguardo i dati relativi proprio alle vendite dei Tour che vanno da novembre 2017 a ottobre 2018 e, al contrario di come è stato visto per le classifiche di Spotify in cui erano la trap e il rap a trionfare su tutti gli altri generi, in questo caso è il pop che ...

Lele dei Negramaro sta bene ed è “più forte di prima” - parola di Giuliano Sangiorgi che sogna un Tour senza fine : Buone notizie dalla band sullo stato di salute di Lele dei Negramaro: il chitarrista colpito da emorragia cerebrale lo scorso 17 settembre nella sua casa in Salento e ricoverato in terapia intensiva per un mese all'ospedale Vito Fazzi di Lecce si è ripreso dal quel tremendo episodio e sta affrontando con grinta la sua riabilitazione. L'ennesima conferma sullo stato di salute del musicista arriva da Giuliano Sangiorgi e Andro dei Negramaro, ...

Al via la prevendita generale dei biglietti per il Tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci : info e prezzi : La prevendita generale dei biglietti per il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci sono finalmente disponibili. Chiusa la prelazione per il fan club e per gli iscritti alla newsletter, sono ora in vendita i tagliandi di ingresso anche per i non iscritti alle sezioni speciali. Come annunciato nel corso di presentazione del progetto, Laura Pausini e Biagio Antonacci daranno il via al tour a due voci dal 26 giugno al San Nicola di Bari, per ...

Annunciato un Tour dei Baustelle nelle università : tutti i dettagli degli eventi : Il tour dei Baustelle nelle università arriva a sorpresa dopo l'annuncio di un periodo di pausa dopo l'ultimo concerto che hanno tenuto a Torino. Il gruppo di Francesco Bianconi, che si è esibito nel mese di settembre alle Officine Grandi Riparazioni di Torino in occasione dei dieci anni di Amen, aveva fatto capire al pubblico di avere intenzione di prendersi una pausa delle scene per dedicarsi a nuovi progetti. Prima della pausa, sarà ...

Nuovi concerti dei Maneskin dopo altri sold out : il calendario aggiornato de Il ballo della vita Tour 2019 : Nuovi concerti dei Maneskin sono stati annunciati oggi. Il ballo della vita tour 2019 si arricchisce e il gruppo lanciato da X Factor lo scorso anno allunga il calendario degli appuntamenti dal vivo. dopo il successo degli appuntamenti live in programma per il 2018, i Maneskin hanno annunciato che saranno in tour anche il prossimo anno (rigorosamente dopo il Festival di Sanremo, sarà un segno?). Il tour per Il ballo della vita parte infatti ...

Sci - La Val di Fiemme attende il Tour de Ski : Final Climb obiettivo dei temerari del fondo : Nell'attesa dell'appuntamento trentino la Coppa del Mondo di sci di fondo è iniziata con il botto: tanti, tantissimi i protagonisti a darsi battaglia in una stagione che si prospetta indimenticabile ...

Sci – La Val di Fiemme attende il Tour de Ski : Final Climb obiettivo dei temerari del fondo : Tour de Ski in Val di Fiemme il 5 e 6 gennaio Sabato Mass Start, domenica 9 km in tecnica libera sulla pista Olimpia III. Già aperta la stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo. In Finlandia bravi Scardoni e Pellegrino, Klaebo si fa beffare da Bolshunov In Val di Fiemme temperature e bollettino neve sono confortanti, e il comitato Fiemme Ski World Cup si può gettare a capofitto sui propri appuntamenti di gennaio, a cominciare dal Tour ...

Annullato il Tour di Michele Bravi a causa di un incidente mortale : info sul rimborso dei biglietti per le date di Milano e Roma : Oggi è giunta la notizia che è stato Annullato il tour di Michele Bravi. Le date di Piano B già sold out da diverse settimane, non avranno luogo a casa di un incidente stradale che ha coinvolto l'artista. "Giovedì sera, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui purtroppo la conducente dell’altro veicolo interessato, non è sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del ...

Golf - European Tour 2019 : nuovo regolamento. Cambia la distribuzione dei punti nella Race to Dubai : La Race to Dubai Cambia il proprio meccanismo di assegnazione dei punteggi per la stagione 2019 che incomincerà il prossimo weekend con l’Honma Hong Kong Open. L’European Tour volta pagina per ridurre la disparità tra i tornei d’elite e quelli di seconda fascia, il nuovo sistema dovrebbe garantire più equità tra i vari giocatori che partecipano al massimo circuito continentale vinto quest’anno dal nostro Francesco ...

L’instore Tour di Marco Mengoni per Atlantico parte da Milano : il calendario con tutte le date dei firmacopie : L'instore tour di Marco Mengoni inizia da Milano venerdì 30 novembre, nel giorno del rilascio del suo nuovo disco di inediti, Atlantico. L'instore tour firmacopie per il nuovo progetto discografico dell'artista di Ronciglione è confermato nonostante manchi ancora il calendario completo degli appuntamenti con i fan che coinvolgeranno i negozi di musica dell'intera penisola. Ciò che è noto al momento è che l'instore tour di Marco Mengoni per la ...