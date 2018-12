Francia | spari al mercatino di Natale a Strasburgo - 3 morti e 12 feriti gravi

Francia - spari ai mercatini natalizi di Strasburgo : 2 uccisi 11 gravi - forse un attentato : A Strasburgo , in Francia , un fuggi fuggi generale ha generato il caos tra le persone che si trovavano serenamente a percorrere i famosi mercatini di Natale. Improvvisamente degli spari hanno destabilizzato l'atmosfera gioviale. Il colpevole dell'orribile gesto è stato un uomo, il quale si è dato immediatamente alla fuga, si teme si tratti di un attentato . Possibile attentato in Francia nei mercatini natalizi di Strasburgo , la polizia indaga e si ...

