Borsa | Milano chiude a +1 | 91%

Borsa : Europa rialzo con Ny - Milano +1 - 8% : ANSA, - Milano, 12 DIC - Con l'apertura di Wall Street in positivo le Borse europee confermano il rialzo della prima parte di seduta con acquisti in particolare su finanziari e industriali. In testa ...

Borsa : Milano +1% - bene Enel e Mediaset : ANSA, - Milano, 12 DIC - Piazza Affari conferma il rialzo a metà seduta , Ftse Mib +1%, , spinta da Enel , +2,7%, , in linea con le rivali europee, Mediaset , +2,26%, e Italgas , +2%, . Acquisti anche ...

Borsa : Europa migliora - Milano +0 - 9% : ANSA, - Milano, 12 DIC - Allungano il passo le borse europee a fine mattinata, sostenute dal rialzo della produzione industriale in ottobre , +0,2%, e dai futures su Wall Street. Pesa l'incertezza ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 41% - : ANSA, - Milano, 12 DIC - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,41% a 18.672 punti.

Borsa - Milano chiude in recupero +0 - 98% spread poco mosso a 288 : Roma, 11 dic., askanews, - La Borsa di Milano ha chiuso la seduta in netto recupero, sulla scia dei rialzi dei maggiori mercati globali rinvigoriti dalla speranza di una soluzione negoziale Usa-Cina ...

Borsa Milano - +0 - 9% - - festa per Usa-Cina : ANSA, - Milano, 11 DIC - Le Borse hanno brindato ai colloqui fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi. Milano è salita dello 0,98%, in scia alle altre Piazze europee. Lo spread ha chiuso a 289 punti, ...

ANSA, - Milano, 11 DIC - Giornata positiva per Piazza Affari, che ha chiuso in rialzo dello 0,98% a 18.591 punti.

Borsa : Europa rimbalza - Milano ultima : ANSA, - Milano, 11 DIC - Le Borse europee provano a rimbalzare dopo la difficile seduta di ieri, chiusa in rosso dopo che l'accordo sulla Brexit è tornato in discussione. Parigi e Francoforte avanzano ...

ANSA, - Milano, 11 DIC - Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,78% a 18.553 punti.

Borsa - Milano chiude al -1 - 77% con riaccendersi di timori Brexit : Roma, 10 dic., askanews, - Ancora una seduta pesante a Piazza Affari, un meno 1,77 dell'indice Ftse-Mib in chiusura che nuovamente segna una delle performance più deboli in Euroopa, peggio di Londra, ...

ANSA, - Milano, 10 DIC - Apertura in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,84% a 18.584 punti.

