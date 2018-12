Cesare Damiano ritira la sua candidatura alle primarie del Pd | sosterrà Nicola Zingaretti

Cesare Damiano - la prova dell'inciucio tra Pd e M5s : come fanno fuori la Lega : Il progetto di dare vita a una maggioranza in Parlamento tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico è tornata più viva che mai. Merito dell'insofferenza che l'ala più radicale del Movimento nei ...

Pensioni : Opzione Donna - Cesare Damiano vuole chiarezza dal Governo : Di recente Cesare Damiano è tornato a parlare di Pensioni. L'onorevole del Partito Democratico si è di nuovo soffermato su Opzione Donna, il regime sperimentale pensato per le lavoratrici che hanno raggiunto 35 anni di contributi con un età anagrafica inferiore a 60 anni. La proroga della misura è stata presa in considerazione nell'ultima Legge di Bilancio ma l'ex ministro del Lavoro continua a non fidarsi. Damiano ha abbracciato nel suo ...

Riforma pensioni e Quota 100 - Cesare Damiano polemico : 'Devo dare ragione a Boeri' : Le ultime notizie, relative alle pensioni, di oggi mercoledì 24 ottobre, riguardano la bozza di Manovra finanziaria messa a punto dal Governo gialloverde e che prevede, in particolare, l'istituzione di un fondo per la revisione del sistema pensionistico tramite l'introduzione di nuove misure per il pensionamento anticipato. Come è noto, la principale misura sara' rappresentata da Quota 100 che si articolera' in quattro finestre trimestrali. Gli ...