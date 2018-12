sport.tiscali

: Bayern, #Robben annuncia: «Nel 2019 potrei anche ritirarmi» - IlmsgitSport : Bayern, #Robben annuncia: «Nel 2019 potrei anche ritirarmi» - ilmessaggeroit : Bayern, #Robben annuncia: «Nel 2019 potrei anche ritirarmi» - CORNERNEWS24 : #Calcio - Robben: Nel 2019 potrei anche ritirarmi L'olandese ha già comunicato l'addio al Bayern a fine stagione -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) "Non ho ancora deciso il mio futuro ma, nel caso non dovesse arrivare quell'offerta - le parole del vicecampione del mondo nel 2010 in Sudafrica - allora mi fermerò". Secondo voci provenienti dall'...