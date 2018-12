Juve | Alex Sandro rinnova | ma tre club lo vogliono

Juventus - Alex Sandro recuperato per lo Young Boys : le probabili formazioni : Quattordici vittorie su quindici in campionato e otto punti di vantaggio sul Napoli secondo. Sul fronte serie A, per il momento, Allegri può dormire sonni tranquilli e concentrare così le sue ...

Juventus - in Champions League ci sarà turn-over : Alex Sandro potrebbe recuperare : Questa mattina, la Juve si è ritrovata alla Continassa dopo un giorno di riposo. I bianconeri hanno iniziato a mettere nel mirino il match di Champions League contro lo Young Boys. La Juventus, mercoledì, si presenterà in Svizzera con qualche novità di formazione anche perché sabato 15 dicembre i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno impegnati nel derby della Mole. Per questo motivo, contro lo Young Boys, i bianconeri faranno un po' di ...

Juventus - domenica di lavoro : Alex Sandro parzialmente in gruppo : TORINO - domenica di lavoro per la Juventus che, archiviato il riposo concesso da Allegri dopo la vittoria sull' Inter , ha iniziato a preparare la trasferta di Champions League contro lo Young Boys . ...

Juve - non solo 5 milioni nel contratto di Alex Sandro : Secondo Rai Sport , non c'è solo un accordo da 5 milioni all'anno per Alex Sandro . La Juventus gli garantirà dei ricchi bonus fino al 2023 così da blindarlo ed evitare l'assalto del Man United.

Juventus - Alex Sandro 2023 : rinnovo vicinissimo : TORINO - Alex Sandro e la Juventus: il connubio è destinato a rinnovarsi nel tempo. Questione di pochi giorni e il prolungamento del contratto del terzino brasiliano sarà praticamente ufficiale. Di ...

Juve - Alex Sandro 2023 : fumata bianca : Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Juventus, Allegri snobba il derby d'Italia Ronaldo-Icardi, che sfida! Allegri snobba l'Inter

Juventus-Inter - le probabili formazioni : Alex Sandro out - due dubbi per Spalletti : Le probabili formazioni di Juventus-Inter – Il big match di stasera tra Juventus e Inter alzerà il sipario sulla quindicesima giornata della Serie A. All’Allianz Stadium, i nerazzurri proveranno ad arrestare la marcia dei campioni d’Italia, ancora imbattuti in questo campionato. Allegri deve fare a meno di Alex Sandro, che verrà sostituito sulla fascia sinistra da De Sciglio. In mezzo, il terzetto composto da Bentancur, ...

Juventus - a sinistra fiducia ad Alex Sandro : il rinnovo è vicino : Alla fine, il proprietario della fascia sinistra bianconera sarà ancora lui. A dispetto delle voci di mercato che dalla scorsa estate volevano la Juventus alla ricerca di un nuovo terzino mancino, ...

Calciomercato Juventus - accordo raggiunto per il rinnovo di Alex Sandro : La Juventus blinda Alex Sandro . È fatta per il rinnovo di contratto del laterale brasiliano, che firmerà fino al 2023. L'attuale contratto dell'ex giocatore del Porto era in scadenza nel 2020 e verrà ...

Juventus - altro che addio per Alex Sandro : arriva un super rinnovo - i dettagli : Alex Sandro ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus, chiudendo dunque la porta in faccia ai club della Premier ed al PSG Alex Sandro ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Il calciatore brasiliano è stato inserito in diverse voci di calciomercato nelle ultime sessioni, ma sembra proprio che intenda legare il suo nome al club bianconero. E’ arrivato infatti oggi, secondo quanto rivelato da Skysport, un rinnovo ...

Juve - quasi fatta la formazione per l'Inter : Alex Sandro non ce la fa : Azzeccare le formazioni della Juventus non è quasi mai un esercizio semplice. Un po' perché ci sono moltissimi giocatori di assoluto livello, un po' per logiche di turnover e per una certa fantasia di ...

Juventus : Allegri recupera Emre Can per l'Inter - ma non avrà Alex Sandro : La buona notizia per la Juventus è il recupero di Emre Can . I bianconeri, che si sono allenati alla Continassa in vista della sfida contro l'Inter, hanno visto il centrocampista tedesco regolarmente ...

Juventus - brutte notizie dall’infermeria : il punto sugli infortunati Barzagli - Alex Sandro - Khedira ed Emre Can : Barzagli, Alex Sandro, Khedira ed Emre Can sono i calciatori attualmente ai box della rosa della Juventus, Allegri valuta le condizioni in vista della gara con l’Inter Barzagli, Alex Sandro, Khedira ed Emre Can compongono attualmente il novero degli infortunati in casa Juventus. Alcuni sono in procinto di rientrare in campo, altri invece dovranno osservare uno stop più lungo che preoccupa mister Allegri. Tra questi il difensore ...