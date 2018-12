: Pronti per seguire insieme LIVE, dalle 20.25, il posticipo di Serie A tra Milan e Torino! Come sempre saremo in di… - puntedi100 : Pronti per seguire insieme LIVE, dalle 20.25, il posticipo di Serie A tra Milan e Torino! Come sempre saremo in di… - TelevideoRai101 : Posticipo serie A, Genoa-Spal 1-1 - sportnotizie24 : Formazioni ufficiali #MilanTorino: le scelte del posticipo al Meazza -

Comincia con un pari in rimonta e con un uomo in meno l'avventura di Prandelli al.A 'Marassi' 1-1 con laL'arbitro Pasqua considera degna di rosso diretto l'entrata di Criscito su Schiattarella (11'). Gli ospiti passano subito dopo (15') con la zuccata di Petagna sulla torre di Felipe. Pari delcol rigore di Piatek (38', Fares tocca Romero visto dal Var). Prima dell'intervallo palo di Antenucci,traversa di Petagna e due superparate di Radu. Ripresa con lache fa possesso, ma non sfonda.(Di domenica 9 dicembre 2018)