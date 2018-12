Blocco app Android | come impedire l’apertura di alcune applicazioni

Tav : Toninelli firma lettera con Francia per s Blocco 2 mld di appalti - ma dal 2019 : Lo scrive su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Domani l'incontro di Conte, Di Maio e Toninelli con gli imprenditori per il Sì alla Torino - Lione - Alla vigilia dell'incontro ...

Con Android 9 Pie su Samsung Galaxy mai più errori con le app in Home - arriva il Blocco : Android 9 Pie, quando arriverà nella sua versione definitiva sui Samsung Galaxy, porterà con se una vera rivoluzione nell'esperienza di utilizzo. Vanno messe soprattutto in risalto le feature solo all'apparenza meno importanti ma che consentiranno di risparmiare tempo e magari evitare qualche errore più o meno grave. Alzi la mano chi è incorso, almeno una volta, nella seguente anomalia: per sbaglio non pochi sono soliti toccare le app e le icone ...