Aie : "Nel 2017 meno di un miliardo di persone senza elettricità" : "Per la prima volta, nel 2017, il numero di persone prive di accesso all'elettricità è sceso al di sotto di un miliardo" contro i due miliardi che si registravano all'inizio degli anni Duemila. "Ma i ...

Bob a 2 - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Francesco Friedrich parte con il piede giusto e vince su Kibermanis e MAier : Francesco Friedrich non sbaglia il colpo e vince la prima prova della Coppa del Mondo 2018-2019 di bob a due a Sigulda, Lettonia. Il tedesco, assieme ad Alexander Schueller, piazza i migliori tempi di entrambe le manche e centra il gradino più alto del podio nel budello lettone. La coppia teutonica chiude in 1:39.97 staccando il lettone Oskars Kibermanis (terzo dopo la prima discesa) di 42 centesimi, mentre completa il podio l’austriaco ...

Tap - centinAie di persone manifestano in Salento : "No a tutte le grandi opere inutili" : Il sit in si svolge in contemporanea con quelli organizzati in altre città d'Italia contro le grandi opere e in difesa del pianeta

MAieron : le canzoni vere si scrivono solo col cuore : Scrivere canzoni sembra facile e alla portata di tutti, specie in tempi come i nostri, in cui la produzione ha raggiunto anche ritmi industriali, a scapito però della qualità. Diverso è scrivere con ...

Firenze - treno merci urta piattaforma su rotAie : tre operai sono gravi : Un treno merci, che transitava tra le stazioni di Campo Marte e Statuto a Firenze, ha urtato una piattaforma su rotaia sulla quale si trovavano tre operai che sono caduti a terra, sul massicciato. Secondo le prime informazioni i tre sono stati recuperati dai vigili del fuoco e consegnati al 118. Le loro condizioni sono gravi. L’incidente è accaduto poco dopo mezzanotte. La linea ferroviaria, di ‘cintura’ tra le stazioni di ...

Aie : ogni anno spesi 2mila mld di dollari per energia : "ogni anno a livello globale si spendono 2.000 miliardi di dollari per l'approvvigionamento di energia". Ad affermarlo è il direttore esecutivo dell'Aie, Fatih Birol, presentando il World Energy ...

Aie - elettricità protagonista nel mondo contemporaneo : Il settore elettrico sta attraversando la trasformazione più radicale che si sia vista a a partire dalla sua nascita, avvenuta oltre un secolo fa. Nelle economie fondate su industria leggera, dei ...

Torino : 11 anni fa l’incendio all’acciAieria Thyssenkrupp che uccise 7 operai : Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre di 11 anni fa, un incendio all’acciaieria Thyssenkrupp di corso Regina a Torino provocò la morte di 7 operai: Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rosario Rodinò, Giuseppe Demasi e Rocco Marzo. La Città li ricorda con una commemorazione questa mattina al Cimitero monumentale: atteso anche il Ministro della Giustizia L'articolo Torino: 11 anni fa l’incendio ...

Clima - Aie : “La CO2 nei Paesi sviluppati cresce dopo 5 anni in calo” : Dato negativo per il Clima quest’anno: i Paesi sviluppati chiuderanno il 2018 con emissioni di anidride carbonica (CO2) in aumento, un dato in controtendenza rispetto al calo registrato negli ultimi cinque anni. A dirlo è l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) in occasione della conferenza Onu sul Clima in corso in Polonia. Le emissioni di CO2 generate dal settore energetico in Europa, Stati Uniti e nei Paesi con economie ...

Elezioni - la Lega ha deciso : Oscar Aiello è il candidato sindaco di Caltanissetta : Avvocato 38 anni due lauree Giurisprudenza ed Economia ha cominciato lavorando al Mcdonald s poi diventato manager e per 20 anni.

Energia : ministro Economia tedesco AltmAier - questione Nord Stream 2 non legata a crisi ucraina : Mosca, 29 nov 10:34 - , Agenzia Nova, - La crisi in ucraina non può essere associata all'attuazione del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia tedesco... , Rum,

Ambiente - lago di BrAies : più mezzi pubblici nel piano mobilità : Piu’ mezzi del trasporto pubblico, meno traffico privato: questo l’obiettivo del piano di gestione della mobilita’ al lago di Braies per il 2019. Si punta ad una mobilita’ sostenibile per ridurre l’impatto delle auto. Lo ha detto l’assessore ai trasporti Florian Mussner. Il lago di Braies, soprattutto nei mesi estivi, e’ preso d’assalto da migliaia di turisti. Merito anche del successo legato alla ...