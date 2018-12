Totti visita a sorpresa il Bambino Gesù e si commuove per Tommy

Totti - visita a sorpresa al Bambin Gesù : 'Voglio far parte di questa storia' : L'ex capitano giallorosso si è intrattenuto con i Bambini in ludoteca e poi ha visitato i reparti di Cardiologia, Medicina dello Sport e Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica. Totti ha incontrato ...

