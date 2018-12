Renzo Arbore e Nino Frassica | «Questo show regalerà a tutti sorrisi e canzoni!»

È successo in TV - 6 dicembre 1981 : Renzo Arbore porta Telepatria International : Telepatria International ovvero niente paura siamo italiani vi dice qualcosa? E' uno dei titoli più particolari della storia dell'intrattenimento televisivo in Italia, ideato da Renzo Arbore e scritto con Luciano De Crescenzo è stato trasmesso dalla Rete 2 (allora non aveva ancora il nominativo di Rai 2) dal 6 dicembre 1981 la domenica alle 20:40 per tre puntate.Il programma è un contenitore (quasi come un format alla Zelig) è ricco di gag ...

Renzo Arbore torna in tv con Frassica "come un fratello"/ Varietà su canzone napoletana "mio omaggio a Troisi" - IlSussidiario.net : Uno spettacolo dedicato alla canzone napoletana umoristica riporta Renzo Arbore in televsione insieme all'amico di sempre Nino Frassica

Guarda… Stupisci - Renzo Arbore su Rai 2 il 12 ed il 19 dicembre in prima serata : Il 12 ed il 19 dicembre Renzo Arbore torna su Rai 2 con Guarda… Stupisci, il programma dedicato alla canzone umoristica napoletana

Guarda… Stupisci : Renzo Arbore su Rai2 per spiegare la Canzone Umoristica Napoletana : Renzo Arbore, Andrea Delogu, Nino Frassica Renzo Arbore sale di nuovo in cattedra in prima serata su Rai2. L’ambasciatore della Canzone partenopea del mondo presenterà un nuovo programma in onda il 12 e 19 dicembre prossimi, intitolato “Guarda… Stupisci” (sottotitolo: Modesta e Scombiccherata Lezione sulla Canzone Umoristica Napoletana). Il popolare clarinettista sarà affiancato – come già accadde in passato – ...

Giovanni Vernia è Renzo Arbore/ Video - l’inaspettato successo : “perché proprio a me?” (Tale e Quale Show 2018) : Questa sera, venerdì 26 ottobre, nella settima puntata di Tale e Quale Show 2018 in onda su Rai 1, Giovanni Vernia dovrà imitare Renzo Arbore.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Mara Venier e i suoi fidanzati. Nicola Carraro - Jerry Calà - Renzo Arbore : tutti i suoi amori : Mara Venier si racconta a Oggi. Parla dei grandi amori della sua vita: da suo marito Nicola Carraro a Jerry Calà e Renzo Arbore.Oggi nel cuore di zia Mara c'è posto solo per il produttore milanese: L’unione con lui è il punto fermo della mia vita. La domanda più banale che si possa fare è quale sia il segreto per restare uniti per sempre… Non è un segreto, è fortuna: quella di stare bene insieme, avere una totale fiducia reciproca, ...

Mara Venier - amori e dolori da Jerry Calà e Renzo Arbore fino a Carraro : 'Umiliazioni e sofferenze - tutto...' : Tutti gli amori e i dolori di Mara Venier . La conduttrice di Domenica In svela al settimanale Oggi i segreti delle sue relazioni sentimentali, dal 'principe azzurro' Francesco Ferracini , con cui ha ...

Parla Mara Venier : 'Nicola Carraro - Jerry Calà - Renzo Arbore vi racconto tutto - ma proprio tutto - sui miei amori' ESCLUSIVO : Mi sono sempre mantenuta da sola, e dovevo sopravvivere in un mondo in cui ero entrata per caso'. L'INTERVISTA INTEGRALE È SUL NUMERO DEL SETTIMANALE OGGI IN EDICOLA

La dedica di Mara Venier a Renzo Arbore : imbarazzo a Domenica In : Puntata scoppiettante a Domenica In: ospite in studio di Mara Venier l’ex compagno Renzo Arbore. Uno dei miti della televisione italiana ha commosso il pubblico di RaiUno grazie alla sua storia, toccante, con la compianta Mariangela Melato. L’attrice italiana è morta nell’anno 2013 e ancora vive nel cuore del cantante che, ospite a Domenica In, fa indietro nel passato. In particolare, a colpire il pubblico è il bellissimo gesto di Mara ...

Renzo Arbore - Mara Venier a Domenica In : “Se sono qui è grazie a te” : Domenica In: Mara Venier ringrazia Renzo Arbore in diretta Mara Venier ha intervistato oggi a Domenica In il suo ex Renzo Arbore, ringraziato in diretta dalla bionda conduttrice per essere stato il principale fautore che le ha permesso di diventare il personaggio che è oggi. Mara ha infatti ricordato, oltre alla loro vita privata, che il cantante aveva inaugurato in un certo senso la carriera della Venier in televisione, essendo stato il suo ...

“Cotta persa di te…”. Renzo Arbore ‘umiliato’ : che confessione di Mara Venier! Ecco di chi si tratta : Terza puntata di Domenica In e questa volta Mara Venier chiama in suo aiuto non più Romina Power bensì Al Bano Carrisi. Il Leone di Cellino San Marco si racconta nello studio Rai tra battute, aneddoti del passato, simpatici ricordi e qualche rivelazione che coinvolge la zia d’Italia. Dai primi anni a Cellino San Marco fino al grande salto nella città di Milano. Comincia così il racconto di Albano ospite del salotto televisivo di Mara ...

Renzo Arbore - il ricordo di Mariangela Melato commuove : il gesto della Venier : Renzo Arbore, il commovente ricordo di Mariangela Melato: Mara Venier sorprende tutti Una grande storia d’amore quella di Renzo Arbore e Mariangela Melato. L’attrice italiana è morta nell’anno 2013 e ancora vive nel cuore del cantante, il quale ospite a Domenica In ritorna indietro nel passato. In particolare, a colpire il pubblico di Rai 1 […] L'articolo Renzo Arbore, il ricordo di Mariangela Melato commuove: il gesto ...

Mara Venier e Renzo Arbore/ La dedica all'ex compagno : "E' grazie a te se sono qui" (Domenica In) : Mara Venier e Renzo Arbore insieme a Domenica In: la conduttrice del programma di Rai 1 fa una emozionante dedica all'ex compagno: "E' grazie a te se sono qui"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Domenica In - Mara Venier all’ex Renzo Arbore : “È grazie a te se sono qui” : Domenica In, il ringraziamento speciale di Mara Venier all’ex Renzo Arbore A Domenica In, Mara Venier ha scelto di ospitare una persona molto importante della sua vita. Stiamo parlando di Renzo Arbore, un suo grande amore passato. I due sono stati insieme per davvero tantissimi anni, precisamente fino all’anno 1997. Hanno attualmente un buon rapporto […] L'articolo Domenica In, Mara Venier all’ex Renzo Arbore: “È ...