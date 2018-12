Patatine fritte | parla il nutrizionista | La porzione giusta? Sei

Codacons : non solo bibite zuccherate - tassare anche merendine e Patatine fritte : Teleborsa, - "tassare le bibite zuccherate lasciando fuori dal provvedimento alimenti che creano danni ancora peggiori per la salute umana, è un provvedimento per il Codacons sbagliato, che rischia di ...

Codacons : non solo bibite zuccherate - tassare anche merendine e Patatine fritte : "tassare le bibite zuccherate lasciando fuori dal provvedimento alimenti che creano danni ancora peggiori per la salute umana, è un provvedimento per il Codacons sbagliato, che rischia di determinare ...

Le Patatine fritte più strane in vendita su Amazon : Niente a che vedere con le classiche chips di patate, ma versioni croccanti a base di gamberi, prosciutto e tanto altro

McDonald’s lancia in Giappone le Patatine fritte alla carbonara : Doveva succedere, lo avevamo previsto, lo avevamo temuto, e infatti è successo. Dopo il lancio a inizio anno delle patatine fritte con salsa al ragù, che avevano fatto sgranare gli occhi (un po’ meno la bocca) a noi italiani, ora la divisione Giapponese di McDonald’s ha deciso di proseguire con il suo personalissimo “omaggio” alla tradizione tricolore, lanciando le nuove carbonara Fries. Già, proprio così, patatine fritte alla ...

“Biodiesel dall’olio delle Patatine fritte”. Un inquinante che diventa opportunità : Produzione di biodiesel con l’olio delle patatine fritte, “ne raccogliamo già 300.000 tonnellate l’anno ma dovremmo averne molte di più”. Così l’ad di Eni, Claudio Descalzi, ha mostrato alla Maker Faire di Roma come l’Eni stia già raccogliendo la sfida dell’economia circolare. “L’olio delle patate fritte – ha sottolineato Descalzi – è una delle cose più inquinanti e che ...

Eni : "Biodiesel da olio Patatine fritte" : Così l' ad di Eni, Claudio Descalzi , ha mostrato alla Maker Faire di Roma come l'Eni stia già raccogliendo la sfida dell'economia circolare. "L'olio delle patate fritte -ha sottolineato Descalzi - è ...