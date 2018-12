Golden Globes 2019 | le nomination | film | interpreti e canzoni Da Vice a Bohemian Rhapsody

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Seiper, cinque per È nata una stella, Green book e The Favourite. Ma c’è anche spazio, di traverso, per Roma di Cuaron (tre) e per un bel blocco di opere che rispondono da lontano agli echi del fu #Oscarsowhite. Questo il risultato delledei, annunciati poche ore fa e votati da una giuria di circa novanta giornalisti della stampa estera (Hollywood Foreign Press Association). È, ildiretto dall’ex autore del Saturday Night Live, Adam McKay (The big short, 2015) a raccogliere leper il migliorcommedia-musicale, per il suo protagonista Christian Bale e la sua protagonista Amy Adams, per l’attore non protagonista (Sam Rockwell), per regia e sceneggiatura (McKay).Un vero trionfo anticipato per il biopic sull’expresidente statunitense Dick Cheney che molti rumors danno tra i favoriti agli Oscar. Altro ...