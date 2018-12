Svelato il trailer dello speciale natalizio di Sabrina | su Netflix il 14 dicembre

optimaitalia

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)haildi, l'episodio che si colloca tra la prima e la seconda stagione della serie. Mostri, fantasmi e un raccapricciante Babbo Natale: questi sono gli elementi che renderanno l'appuntamento festivo più spaventoso che mai."Le terrificanti avventure di- Un racconto di mezzo inverno", questo il titolo italiano scelto per lo, che verrà pubblicato sulla piattaformail 14. A Greendale sembra sempre Halloween, e anche sotto Natale, l'atmosfera è in grado di impallidire chiunque.Neldi, streghe e stregoni di Greendale si preparano a celebrare il solstizio d'inverno, una delle feste magiche più importanti dell'anno. In una delle scene, le zie Zelda e Hilda preparano il legno yule con una sorta di incantesimo, perché "solo Satana sa quali forze ...