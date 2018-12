Mattino 5 | Giulia Provvedi | I rumors su Pierluigi Gollini? Una doccia fredda

Mattino 5 - Fariba si sfoga : "Mi hanno strumentalizzato! Parlerò di Giulia per l’ultima volta" : Un'incontenibile e polemica Fariba Tehrani si presenta a Mattino cinque dopo i fatti accaduti nell'ultima puntata in prime time riguardanti sua figlia Giulia Salemi, penalizzata dall'aver parlato con sua madre in lingua persiana e di averle lanciato più volte messaggi che riguardano l'esterno andando contro il regolamento. Fariba apre il suo intervento affermando che questa sarà l'ultima volta in cui parlerà di sua figlia, in quanto ...

Francesco Monte e Giulia Salemi non convincono? Critiche a Mattino 5 : Mattino Cinque: Francesco Monte finge con Giulia Salemi? Francesco Monte e Giulia Salemi continuano a non convincere. Oggi a Mattino 5, gli opinionisti di Federica Panicucci hanno avanzato una serie di dubbi sulla sincerità di Francesco Monte e sul reale interesse del tronista. In molti infatti non hanno visto la giusta sincerità in questo rapporto nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3. Anche Marco Ferri, compagno di ...

Giulia Provvedi/ A Mattino 5 si parla del presunto tradimento : 'Solo gossip!' - GF Vip - - IlSussidiario.net : Giulia Provvedi dovrà prepararsi al colpo di scena questa sera: il Grande Fratello Vip 3 dividerà le due Donatella. Cosa accadrà poi?

Mattino Cinque - la mamma della Salemi : “Avrei voluto incontrare Giulia - non Monte” : Ieri sera, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, è stata protagonista di un confronto abbastanza acceso con Francesco Monte. La donna ha consigliato alla coppia di non stare sempre attaccati e di viversi l’esperienza. L’ultima domanda, però, è stata: “Sei veramente innamorato di mia figlia?” La risposta di Monte, però, non è stata abbastanza soddisfacente. Subito dopo Giulia è scoppiata in lacrime perché avrebbe voluto ...