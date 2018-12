Badminton | Qualificazioni Europei a squadre miste 2019 | l’Italia cerca l’impresa in

oasport

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) L’Italia delsi gioca tutto a Milton Keynes: difficile trasferta in Inghilterra per gli azzurri, che in un girone molto difficile, con i padroni di casa, il Belgio e l’Ungheria,la qualificazione ai prossimi, che vedranno la fase finale a Copenhagen, in Danimarca dal 13 al 17 febbraioIl tecnico Robert Wetherell per centrare l’impresa ha chiamato sei azzurri, ovvero Katharina Fink, Silvia Garino, Giovanni Greco, Lisa Iversen, Rosario Maddaloni e Kevin Strobl. Esordio subito improbo, con la sfida agli inglesi padroni di casa e favoriti per l’unico posto disponibile, venerdì 7, poi i match contro il Belgio sabato 8 e contro i magiari domenica 9.Di seguito il calendario completo delle gare degli azzurri: Venerdì 7 Dicembre ore 19.30 Italia – Inghilterra Sabato 8 Dicembre ore 11.00 Italia – ...