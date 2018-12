Migranti - Sharon Stone riceve medaglia d'oro Cri : "Torniamo ad essere umani" : "In un momento in cui ci si dimentica quanto sia importante l'umanità, voi siete la risposta". Così l'attrice americana Sharon Stone si è rivolta ai volontari della Croce Rossa Italia, dopo essere stata premiata con una medaglia d'oro per le sue battaglie in difesa dei diritti umani."È un grandissimo onore per me essere qui. Voi siete dove nessuno vorrebbe trovarsi, fate cose che nessuno avrebbe il coraggio di fare", ha detto la star ...