Orologi atomici da record | ora misurano anche la distorsione spazio-temporale e svelano

meteoweb.eu

: #RaiNews24 Parlate di rimodulazione della manovra a livello europeo e di orologi atomici. - 1698421 : #RaiNews24 Parlate di rimodulazione della manovra a livello europeo e di orologi atomici. -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Glisono riusciti a battere un nuovo:da questo momento saranno più precisi e sensibili e riusciranno a misurare ladello-tempo sulla superficie terrestre, ma non solo, perché riuscirannoa rilevare le onde gravitazionali, testare la teoria della relatività generale e, ipoteticamente,arrivare a svelare la materia oscura. Realizzati dall’Istituto Nazionale per gli Standard e la Tecnologia (Nist) degli Stati Uniti, i primi prototipi deglidi prossima generazione hanno permesso di rendere ancora più esiguo il livello di incertezza dovuto agli strumenti attualmente in uso, come si legge sullo studio pubblicato sulla rivista Nature. Glicostruiti dai ricercatori del Nist racchiudono circa un migliaio di atomi di un metallo, l’itterbio, ‘intrappolato’ in una griglia di raggi laser: gli atomi passando ...