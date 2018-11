Conte | Cdm approva ' codice rosso' | corsia preferenziale contro violenza donne

Conte : martedì in Cdm 'codice rosso' contro violenza donne : Roma, 25 nov., askanews, - 'D'accordo con i ministri Bonafede e Bongiorno martedì approveremo in Cdm il 'codice rosso' contro la violenza sulle donne'. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio ...

Rifiuti : Conte dichiara 'guerra ai roghi' tossici. Oggi Cdm a Caserta sulla 'Terra dei Fuochi' : Al vertice saranno presenti il premier e 7 ministri. Fra le misure anche una cabina di regia con le amministrazioni locali. Ma restano le distanze tra Lega e M5s sull'utilizzo dei termovalorizzatori. ...

Rifiuti - Cdm a Caserta. Conte media tra i vicepremier e annuncia piano del governo : 'Stop roghi tossici' : Ma sui termovalorizzatori restano le distanze tra gli alleati di governo, anche se Salvini si dice 'fiducioso' che con Di Maio troverà un'intesa. E il Governatore De Luca attacca: 'Hanno fatto più ...

CdM : condivisi Contenuti risposta Tria : ... ha condiviso i contenuti della risposta predisposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria di cui si darà conto nel documento programmatico di bilancio 2019". E' quanto si legge ...

CdM : condivisi Contenuti risposta Tria : 0.01 Il Consiglio dei ministri "tenuto conto della lettera ricevuta dalla Commissione europea il 23 ottobre scorso, ha condiviso i contenuti della risposta predisposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria di cui si darà conto nel documento programmatico di bilancio 2019". E' quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione del CdM.

Cdm dichiara emergenza per 11 Regioni - stanziati 53 mln. Conte promette altri 200 milioni : Una quindicina di milioni per il Veneto, sette per la Liguria, quattro per il Lazio e circa tre per le altre otto Regioni colpite dagli eventi meteorologici eccezionali che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018. Nell'immediato il governo ha messo infatti a disposizione risorse per 53 milioni e mezzo destinate agli interventi di ripristino della viabilità e al completamento delle operazioni di soccorso e pronto intervento. ...

Maltempo - Conte : domani Cdm per stato emergenza - subito 153 - 5 mln : Roma, 7 nov., askanews, - Di fronte all'ondata di Maltempo dei giorni scorsi 'la risposta della Protezione civile è stata immediata, io e alcuni ministri ci siamo recati nelle zone colpite e da subito ...

Maltempo - Conte : domani CdM per lo stato d’emergenza - prima assegnazione di 53 - 5 milioni : Il Consiglio dei Ministri che sancirà lo stato di emergenza per le Regioni colpite dal Maltempo “è stato fissato per domani, prevedendo una prima assegnazione di 53,5 milioni, a queste risorse si aggiungerà il prelievo di 100 milioni dal fondo per spese d’emergenza e altri 100 milioni dal fondo per far fronte a esigenze indifferibili“: lo ha reso noto oggi, alla Camera, il premier Giuseppe Conte. L'articolo Maltempo, Conte: ...

Maltempo - Conte : “In settimana Cdm per lo stato d’emergenza” : A Palermo «ho trovato una situazione molto critica» e «la Sicilia sarà tra le Regioni per le quali delibereremo lo stato d’emergenza in cdm, un cdm che si terrà in settimana e che non era prefissato ma che si terrà in via straordinaria». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa congiunta col primo ministro della Repubblica...

Conte - stato emergenza Sicilia in Cdm : ANSA, - ALGERI, 5 NOV - "La Sicilia sarà tra quelle regioni per le quali andremo a deliberare uno stato di emergenza nel prossimo Cdm in settimana". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza ...

Conte a Palermo : dal Cdm 1 mld per i danni del maltempo. Salvini nel Bellunese : : Il premier vola nelle zone devastate dell'Isola e promette subito misure per gestire l'emergenza. Gli fa eco il ministro dell'Interno, che aggiunge: 'Stop tasse e chiederemo l'attivazione del Fondo ...

Maltempo - ad Agrigento altri due morti in un torrente | Conte : in Cdm stato d'emergenza per più regioni : I corpi dei due tedeschi travolti in auto da un torrente esondato a Cammarata. Il ministro dell'Interno si è recato in Veneto mentre Conte ha raggiunto la Sicilia.

Conte sui luoghi del disastro : 1 mld contro dissesto - a Breve Cdm per stato emergenza : Il premier tutela le vite umane prima di vincoli ambientali - Il Premier Giuseppe Conte è giunto in Sicilia per visitare i luoghi flagellati dal maltempo. Prima ha sorvolato le zone colpite per ...