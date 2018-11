Centinaia di migranti rischiano il naufragio | Salvini contro Malta

Roma - scatta lo sgombero del centro Baobab che ospita Centinaia di migranti : tensione. Salvini : "Dalle parole ai fatti" : La polizia è arrivata all'alba con i blindati nella struttura, che da giorni ha aperto le porte anche a decine di immigrati regolari, titolari di protezione umanitaria, messi fuori dal circuito degli Sprar. Il tam tam degli attivisti: "Raggiungeteci"

MIGRANTI - Centinaia AL CONFINE UE IN CROAZIA : "APRITE - APRITE"/ Ultime notizie - tensione e scontri in Bosnia : Caos MIGRANTI, in CENTINAIA al CONFINE Ue in CROAZIA: "aprite, aprite". scontri alla frontiere, Ultime notizie: tensione altissima in Bosnia, ecco cosa è successo oggi(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:24:00 GMT)

Migranti : in Bosnia a Centinaia scandiscono 'Open border'