YouTube testa le pubblicità doppie a inizio video

YouTube sta testando una nuova opzione nella versione web, dedicata alla modalità a schermo intero: scorrendo in basso è possibile dare un'occhiata ai commenti e a tutte le informazioni senza interrompere il video.