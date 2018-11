Volley | Danielle Scott-Arruda accoltellata dal cognato | americana in condizioni critiche

oasport

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Una drammatica notizia ha sconvolto il mondo delè statadala Baton Rouge (USA) e ora versa in. L’ex centrale statunitense, che molti appassionati ricorderanno in Italia con la maglia di Roma a metà anni ’90 e con quella di Chieri tra il 2003 e il 2006, è stata purtroppo vittima del raptus delMichael Vallery che nello stesso momento di follia ha ucciso anche la moglie Stefanie Vallery (la sorella di) e la figlia che portava lo stesso nome della zia. La 46enne, che nel proprio palmares vanta due argenti olimpici con ben cinque partecipazioni ai Giochi (1996-2012, record assoluto per il settore femminile) e che faceva parte di quegli USA sconfitti dall’Italia nella finale dei Mondiali 2002, verrà sottoposta a una delicata operazione nelle prossime ore. Clicca qui per ...