Vespa vs Davigo | “Lei dorme con le manette sul comodino” “Finge di non capire” Scontro

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra Piercamillo, presidente della II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, e il giornalista Bruno. Quest’ultimo, nel corso di una discussione sulla corruzione in Italia, ironizza sul magistrato: “Il problema è che, mentre mia nonna aveva la foto di papa Giovanni XXIII sul comodino, qualcun altro ha la foto del figlio, il dottorsul comodino ha le. Lui si sveglia dicendo: ‘Oggi a chi tocca?’“.ribatte: “Quello chefa finta di non capire è che il problema dell’Italia non è la criminalità comune, perché abbiamo il tasso di omicidi più basso in Europa. I due problemi nel nostro Paese sono il crimine organizzato e la devianza delle classi dirigenti. La criminalità dei colletti bianchi fa danni incomparabilmente più gravi di quelli procurati da un ...