Spread in calo a 310 | Piazza Affari in rialzo

Lo Spread apre in calo - M5S avanza l’ipotesi del complotto speculativo sull’Italia : Il Movimento 5 Stelle suppone che l'andamento dello spread sia frutto di una speculazione in atto sull'Italia: "Bruxelles ci contesta qualche zero virgola di percentuale di crescita. A metà maggio lo spread era 312 e non c'era il Governo. Io sono convinto che ci sia una speculazione in atto nel nostro paese", ha affermato Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato.Continua a leggere

Borse Ue in rialzo - Spread in calo a 317 : 9.36 Borse Ue in rialzo,spread in calo a 317 Avvio in rialzo per le Borse europee, nonostante ieri Wall Street abbia chiuso la seduta in profondo rosso, con il Dow Jones e lo S&P che hanno bruciato i guadagni del 2018.A Milano il Mib segna +0,95% a 18.645,96 punti. Francoforte avanza dello 0,65% e Parigi dello 0,5%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 317 punti, con un rendimento del decennale del 3,54%. Ieri aveva chiuso a ...

Spread in calo nel giorno della bocciatura definitiva dell'Europa sui conti : Rep Oggi la Ue boccia la manovra: 'Violate le regole sul debito' dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO

La bocciatura Ue non spaventaBorsa in rialzo - Spread in calo : Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib a + 0,95% a 18.645,96 punti. All Share a + 0,88%. Segui su affaritaliani.it

Piazza Affari chiude in forte calo e lo Spread a 327 punti : Milano, 20 nov., askanews, - Chiusura in pesante calo per Piazza Affari e per le altre Borse europee - con Wall Street intonata negativamente - alla vigilia del verdetto della Commissione europea ...

Spread vola a 327 - Piazza Affari in calo dell'1 - 87% ai minimi dal 2017 : Lo Spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 330 punti base salendo fino a quota 336, il livello più alto dal 19 ottobre scorso, per poi ripiegare leggermente. Il differenziale di...

Abi - calo Spread o impatto su prestiti : ANSA, - Ravenna, 19 dic - Uno spread Btp Bund a "300 punti non è coerente con i fondamentali dell'economia" e occorre ridurlo altrimenti "si avrà un impatto sul patrimonio delle banche, un aumento del costo della raccolta e quindi dei finanziamenti a famiglie e imprese oltre a una loro riduzione" ...

Borsa in rialzo - Spread in calo ma ancora sopra quota 300 : Avvio di settimana in calo per lo spread Btp-Bund, che si mantiene comunque sopra la soglia dei 300 punti base. In avvio il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari ...

Borsa - Spread apre in lieve calo a 312 punti : Avvio di settimana in calo per lo spread Btp/Bund, che si mantiene comunque sopra la soglia dei 310 punti base. In avvio il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari ...

Spread Btp Bund in lieve calo - Piazza Affari positiva : Lo Spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 308 punti contro i 312 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,46%. Avvio positivo per Piazza Affari: il primo ...

Lo Spread apre in lieve calo a 311 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi resta sopra quota 310 e apre a 311 punti, dopo aver chiuso venerdì scorso a 313 punti. Il rendimento del decennale è al 3,494%.

Spread in calo a 310 punti base : ... come riflesso dalla crescita dei rendimenti chiesti al debito pubblico e "l'atteso stimolo alla congiuntura si sta trasformando in un graduale rallentamento dell'economia", mentre la fiducia ...

Borsa in calo a -0 - 78%; Spread sale a 310 punti : Seduta negativa per la Borsa dopo l'acuirsi delle tensioni tra governo e Ue sulla manovra: Ftse Mib -0,78% a quota 19.077 punti; All Share -0,73%. Sul listino principale spicca il crollo di Mediaset, -...