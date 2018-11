Sanità Usa | in arrivo nuova mega alleanza Walgreens-Humana per esorcizzare Amazon

Nominati i nuovi manager della Sanità siciliana - ecco i nomi : a Ragusa torna Aliquò : nominati dalla Giunta, convocata dalla Giunta regionale, i nomi dei manager della sanità siciliana. A Ragusa torna Angelo Aliquò.

USA : dopo 5 anni di chemio scopre di non avere il cancro - grave caso di malaSanità : Tutti noi quando qualcosa non va nel nostro corpo ci rivolgiamo al medico di famiglia o a qualche specialista che, dopo scrupolosi esami, dovrebbe riuscire a individuare il problema e a prescrivere le dovute cure. Questo non è stato il caso di James Salaz, che per cinque lunghi anni si è sottoposto ininterrottamente a trattamenti medici a base di chemioterapia per curare un cancro che, in realtà, non aveva mai avuto. La vera malattia di James ...

Elezioni Midterm : per cittadini Usa priorità sono Sanità - economia e immigrazione - : Questioni come la sanità, l'economia, l'immigrazione e la politica estera saranno fattori critici determinanti per i cittadini degli Stati Uniti al momento di scegliere per chi votare nelle Elezioni di medio termine di martedì. ...

New Jersey (USA) : epidemia virale in un centro di assistenza sanitaria - morti 6 bimbi : A causa di un’epidemia virale in un centro di assistenza sanitaria a lungo termine nel New Jersey (USA) sono morti 6 bambini: lo riporta la BBC. Le autorità hanno confermato 18 casi totali di adenovirus tra i pazienti pediatrici al Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation. Gli adenovirus in genere causano “malattie lievi“, ma i bambini colpiti sono “fragili a livello medico“: i piccoli pazienti hanno ...

Ragusa - bando di gara per appalto rifugio sanitario : Pubblicato il bando di gara per l'appalto dei servizi accessori e complementari per il funzionamento del rifugio sanitario comunale di Ragusa

Sanità - Grillo : “Basta con i medici ‘usa e getta’” : “Basta con i medici usa e getta, torneremo a dare futuro e prospettiva ai nostri professionisti, la formazione in medicina generale è una mia priorità. In qualità di ministro vi assicuro tutto il mio impegno affinché nessuno si senta sfruttato, nessuno rimanga indietro o, peggio ancora, si senta sorpassato. Il Servizio sanitario nazionale deve contare su professionisti che si sentano motivati e valorizzati, fiduciosi in un sistema che gli ...

Sanità - Italia sale al quarto posto al mondo per efficienza : scivolano gli Usa : Inoltre, Italia , ricorda Bloomberg, in un'altra classifica è prima al mondo per popolazione sana . Al quinto posto c'è la Corea del Sud , che ha perso una posizione, , seguita da Israele, Giappone, ...

Formigoni - nuovo processo per presunte tangenti nella Sanità. L’accusa : “447mila euro in aerei - pranzi - viaggi ed elicotteri” : nuovo processo per corruzione e turbativa d’asta nei confronti dell’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni. Lo ha deciso il gup di Cremona Pierpaolo Beluzzi, che ha rinviato a giudizio il più volte parlamentare nello stralcio cremonese del procedimento relativo alle presunte tangenti nella sanità. L’accusa, sostenuta dalla pm Carlotta Bernardini, è di aver ricevuto pagamenti per 447mila euro dall’ex consigliere ...

Sanità : infezioni respiratorie recidivanti causano un’assenza su 3 : Assente per infezione respiratoria recidivante. E’ una delle giustificazioni più frequenti che viene presentata dai genitori quando i bambini danno forfait a scuola. Secondo le stime, un’assenza su 3 è imputabile a questa problematica. Gravità diverse, origine quasi sempre virale (fino al 95% dei casi di infezione delle alte vie respiratorie nei più piccoli e circa il 70% negli adulti), e l’epilogo è sempre uguale: bimbo a ...