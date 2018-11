L’ Opa cinese sulle reti strategiche marcia solo qui : Chi ha paura del 5G cinese ? L’elenco dei governi che mostrano diffidenza o rifiuto nei confronti delle aziende provenienti dalla Cina che producono infrastrutture per le reti di quinta generazione cresce tutte le settimane. Pochi giorni fa Reuters ha pubblicato in esclusiva alcune interviste anonime

L'Italia gialloverde e il Cavallo di Troia cinese per entrare in EurOpa : Con Roma entrerebbe un membro fondatore, la terza economia dell'Unione. Questo proprio nel momento in cui la Ue ha lanciato, un po' in sordina, il suo piano infrastrutturale alternativo e in cui si ...