meteoweb.eu

: FAO - News Article: La FAO e la Coldiretti uniscono le forze per promuovere diete più sane - coldiretti : FAO - News Article: La FAO e la Coldiretti uniscono le forze per promuovere diete più sane - FAOnews : RT @coldiretti: Fame, accordo Coldiretti/@FAO per un modello di agricoltura che punti alla sicurezza alimentare, valorizzando sullo scenari… - AGRAPRESS : La Fao annuncia di aver unito le forze con la Coldiretti per raggiungere l'obiettivo di Fame Zero e migliorare i si… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) La FAO e la principale organizzazione di agricoltori italiana, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (), hanno unito leper contribuire alla realizzazione di Fame Zero e perpiùper tutti. Un accordo firmato oggi dal Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva, e il Presidente di, Ettore Prandini, apre la strada ad azioni congiunte perun’agricoltura sostenibile, inclusa l’agricoltura biologica e biodinamica, le indicazioni geografiche per i prodotti, la biodiversità. La partnership si concentra anche sull’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici e sull’innovazione, riducendo gli sprechi e le perdite di cibo e rendendo le zone rurali più prospere. “Garantire un accesso equo alle risorse produttive, in particolare alla terra e all’acqua, a servizi, alla tecnologia e ai mercati, ...